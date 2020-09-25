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  3. Annesiyle kavga etti! Kriz geçirip evi yaktı

Annesiyle kavga etti! Kriz geçirip evi yaktı

Adana'da bir kişi annesiyle tartıştıktan sonra evdeki eşyaları ateşe verdi. İtfaiyeyi engellemek için evin kapısına eşya istifleyip çatıdan kaçan kişi bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken anne ise bu durum karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi yaşanan olayda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü Mustafa H., annesi Zılga H. ile tartıştıktan kısa bir süre sonra evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken gelen polis ekipleri ise çatılardan kaçan Mustafa H.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Oturdukları evde eşyaları yanan anne Zılga H., gözyaşlarına boğulurken o anlar ise kameralara böyle yansıdı.

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25 Eylül 2020 Cuma 09:40
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