Annesiyle kavga etti! Kriz geçirip evi yaktı

Adana'da bir kişi annesiyle tartıştıktan sonra evdeki eşyaları ateşe verdi. İtfaiyeyi engellemek için evin kapısına eşya istifleyip çatıdan kaçan kişi bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Evde büyük çapta maddi hasar meydana gelirken anne ise bu durum karşısında gözyaşlarına boğuldu.