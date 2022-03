Tüm dünya kadınlarının günü olan 8 Mart Dünya Kadınlar günü 2022 yılında bir kez daha kutlanacak. Hayatımıza değer katan ve varlıklarıyla bizleri mutlu eden kadınlarımıza bu özel günde en güzel hediyeler alınacak, en güzel sözler söylenecek. Bu kapsamda annesine, eşine ve sevgilisine en güzel mesajları yollamak isteyenler için Anneye, sevgiliye, eşe en güzel, anlamlı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları 2022| Kadınlar Gününe özel sözler Whatsapp, Facebook, Instagram başlıkları haberimizde...

ANNEYE EN GÜZEL, ANLAMLI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

-Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin, annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyi ki varsın, seni çok seviyorum Kadınlar günün kutlu olsun.

-Annen ve bazen de kız kardeşlerin kadın unutma! Kadınlar gününü hatırla! Kadına şiddete hayır!

-Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum. Çünkü aslında, senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum. Kadınlar günün kutlu olsun Anneciğim.

-Güneş yüzlü annem, ellerinden öperim. Kadınlar günün kutlu olsun.

- Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi, tarif et desen bana herhalde sadece "anne" derdim. Kadınlar günün kutlu olsun.

- Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın. Annemsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Kutlu Olsun. Seni çok seviyorum.

- Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim.

- Peygamberimizin (Cennet annelerin ayakları altındadır) sözünün muhatabı olan tüm dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarım.

SEVGİLİYE EN GÜZEL, ANLAMLI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

- Aşkım seni çok seviyorum! Belki sevgimi her zaman gösteremiyor olabilirim ama sen bunu daima biliyorsun. Kadınlar günün kutlu olsun sevgilim.

-Sevgilim, bir gün umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı sana gösterebilme şansım olur... Kadınlar Günün Kutlu Olsun.

-8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.

-8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada, kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlanmaktadır.

-8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

-8 Mart, dünyada kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri dile getirdikleri gündür. Kadınlarımızın bu anlamlı gününü yürekten kutluyorum.

-Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

-Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun.

-Analarımız, bacılarımız, hayatımızın yarısı hatta çok daha fazla değerlerimizi ifade eden kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum.

EN GÜZEL, ANLAMLI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

-Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Kadınlar günün kutlu olsun.

-Aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum. Kadınlar günün kutlu olsun.

-Aşk erkeğe yakışır çünkü kadın zaten aşktır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

-Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bozulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.

-Baş tacı kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

-Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum

-Benim için her şeye katlanan, her zaman yanımda olan, değeri paha biçilemeyen dünyanın en güzel kadınına; Kadınlar günün kutlu olsun!

-BIR GÜNÜMDE DEGIL HER GÜNÜMDESIN. HER GÜN HER SANIYE BENIMLESIN. HER ZAMAN BANA DESTEK OLDUN. SEN BENIM ICIN COK ÖZELSIN. KADINLAR GUNUN KUTLU OLSUN.

-Bir bakışın kudreti bin lisanda yoktur. Bir bakış bazen şifa bazen zehirli oktur. Dünya kadınlar gününüz kutlu olsun…

-Bu sabah mavi bulutları avucuna, mutlulukları gönlüne, sevgimi usulca kalbine bırakıyorum. Güneş her zaman senin için doğsun, en güzel günler seninle olsun. Kadınlar günün kutlu olsun.

-Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

-Bütün dünya kadınlarına sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, Kadınlar Gününü kutluyoruz.

-Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

-Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum. Eğer yanınızda olsaydım size sımsıkı sarılır, yaşam boyu gözlerinizdeki ışıltının devam etmesini, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

-Can dostum biricik arkadaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun

-Canım arkadaşım, sağlık, mutluluk ve esenlik dolu günler diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

-Cumhuriyet ile kazanılmış çağdaş haklar ve özgürlüklerle birlikte, yaşamın her alanında başarıyla yer almış kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

-Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

-Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın, Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun.

-Dostum, arkadaşım, sırdaşım! Bir gün, umarım bana gösterdiğin sevgi ve sabrı şans gösterebilme şansım olur. Seni çok seviyorum! Kadınlar günün kutlu olsun.

-Dünya kadınlar gününüz kutlu olsun. Her kadın bir çiçektir. Bu özel günlerinde onlara bir çiçek hediye edelim. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

-Dünyada birçok insan vardır. Kimi mutlu, kimi mutsuz. Kimi gülüyor, kimi ağlıyor. Ama tüm güzelliklere ve mutluluklara layık biri var; O’da şu anda bu mesajı okuyor. Kadınlar Günün Kutlu Olsun!

-Dünyada her şey kadının eseridir dünya kadın hakları gününüz kutlu olsun.

-Eğer yanınızda olsaydım size sımsıkı sarılır, yaşam boyu gözlerinizdeki ışıltının devam etmesini, huzurlu bir hayat sürmenizi dilerdim. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

-Emek veren, acı çeken, özlem duyan, hakkını savunan tüm kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü Kutlu Olsun

-Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. -Mustafa Kemal Atatürk

EŞE EN GÜZEL, ANLAMLI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI 2022

-Sen hayatımın kutup yıldızı oldun, nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum, seni seviyorum! Kadınlar gününü en içten dileklerimle kutlarım.

-Rüyalarımın kadınına: Hayatımda olduğun için teşekkürler. Dünya Kadınlar Günün kutlu olsun bir tanem.

-Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı, sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, iyi ki varsın bir tanem. Kadınlar günün kutlu olsun.

-Güneş kadar sıcak, kar tanesi kadar berrak, yağmur kadar saf ve temiz bir ömür dileğiyle. Kadınlar Günün Kutlu Olsun aşkım.

-Her kadın bir çiçektir. Bu özel günlerinde onlara bir çiçek hediye edelim. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

-Her şeye değer senin sonsuz sevgin. Seni çok arıyorum. Çok özledim. Kadınlar günün kutlu olsun biricik meleğim.

-Her zaman ne istediğini bilen, erkeğinin ardında ona destek veren, çocuklarının başında koruyup kollayan kadınlar… Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun…

-Kadın, doğası gereği zayıftır; ama acıya en çok o dayanır. Kadının direncini kıran tek şey; hayal ettiği -kişinin boş çıkmasıdır. Hiçbir kadının hayali boşa çıkmasın Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun

-Kadınlar gününüz kutlu olsun. Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil, her zaman her gözün nuru, hayatın can damarıdır. 8 Mart dünya kadınlar gününüz kutlu olsun

-Kadınlar İnsanlığın devamı için olmazsa olmazdır. En büyük dertlerin dertlisi, en büyük mutlulukların ardındaki kahramandır. Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun.

-Kadınlar mimozalar gibidir. Narin görünürler ama güçlüdürler. Güçlü görünürler ama aynı zamanda narindirler. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

-Kısa bir mesaj olmalı bu. Sana binlerce öpücük ve sevgi yolluyorum burada. Bil ki unutulmadın. Kadınlar günün kutlu olsun!

-Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslendiğimde ya acım dinmiyor ya da sevgim coşuyor. Kadınlar günün kutlu olsun.

KADINLAR GÜNÜNE ÖZEL SÖZLER RESİMLİ WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM 2022

-Müminler için en güzel örnek Sevgili Peygamberimizdir. O, hanımlara karşı daima sevgi, saygı, hoşgörü ve anlayış göstermiş, bırakın dövmeyi; hanımlara karşı hiçbir zaman kaba davranmamış; hep güler yüzlü olmuştur. Dolayısıyla Peygamberimizin hanımlara karşı gösterdiği bu tavır, hepimiz için örnek olmalıdır. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum.

-Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler kadınlar günün kutlu olsun.

-Hakkı ödenemeyecek olan kadınların 8 Mart kadınlar günü kutlu olsun.

-Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

- Ne yaparsak yapalım haklarını ödeyemeyiz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

Onlardan olduğumuz ve yaşamımızın doğumdan ölüme her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, eğiten, yetiştiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakâr kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

-Mesafeler uzak olsa da, yüreğim hep senin canım. Kadınlar günün kutlu olsun.

- Kadınlar olmasaydı dünyadaki hiçbir şeyin önemi kalmazdı. En kıymetli varlığım, canım eşim dünya kadınlar günü kutlu olsun.