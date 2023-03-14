Türkiye'de bir şirket kurmak istediğiniz takdirde Türk Ticaret Kurumu'nun belirlediği belirli prosedürlere göre hareket etmelisiniz. Önceliğiniz sermayeniz, ortaklarınız ve ticaretini yapacağınız konuyu belirlemeniz gerekir. Sonrasında ise gerekli olan evrak ve işlemler için gerekli yerlere müracaat emeniz yeterli olacaktır. Bu kapsamda ise kuracağınız şirketin türü d çok önemlidir. Şirket kurmadan önce araştırılan şirket türleri içerisinde en önemlilerinden birisi ise Anonim Şirket'tir. Peki ya Anonim Şirket Nedir, Özellikleri Nelerdir, Nasıl Kurulur? gibi soruların cevabını merak edenler için detaylar haberimizde...

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ANONİM ŞİRKETİ NEDİR?

Anonim şirketi diğer şirket türlerine göre büyük sermaye ve yüksek maliyetlerle kurulan şirketlerdir. Türk Ticaret Kanunu'nun 329. Maddesinde Anonim Şirket, şirket sermayesinin belirli paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.

ANONİM ŞİRKETLERİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Şirket ticaret unvanına sahip olmalı.

Ticaret unvanı olan şirket ise ticaret sicilinde tescil ettirilmesi gerekir.

Şirketin amacı ekonomik olmalıdır.

Hissedarlar ortaklıktan çıkarılamaz.

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Şirketin üçüncü kişilere karşı sorumluluğu malvarlığı ile sınırlıdır.

Ortakların sorumluluğu ise sermaye payları oranında belirlenir.

ANONİM ŞİRKETLERİ NASIL KURULUR?

Anonim şirket kurmak için sermayenizin ve ortağınızın çok olması gerekir. Anonim Şirketler kurumlar vergisi mükellefidir. Şirket için atılan imzaların noterce onaylandığı sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulmaktadır.