Anons Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisçiliği) mesleği için “2360.13” kod olarak kullanılır iken Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Bakım Ve Onarımcısı mesleği için “7233.62” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Anons Görevlisi Meslek Kodu “2656.03” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın