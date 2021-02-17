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Anonsçu (Page Boy) Meslek Kodu Nedir?

Anonsçu (Page Boy) Meslek Kodu ile Okul Bilişim Teknolojileri Formatör Öğretmeni, Proje Müdürü, Makine Mühendisi-Motor Ve Makine (Deniz Hariç) vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Anonsçu (Page Boy) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Usta Öğretici (Isıtma Ve Gaz Yakıcı Cihazlar Servisçiliği) mesleği için “2359.18” kod olarak kullanılır iken Kuruyemiş Sınıflama ve Kalibrasyon Makinesi Operatörü mesleği için “8161.28” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Anonsçu (Page Boy) Meslek Kodu “9629.14” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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