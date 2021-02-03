Anonymous nedir, ne demek? Anonymous Türkçe çevirisi | Anonymous kimdir, üyeleri kimlerdir?

Twitter'da günün en çok konuşulan konuları arasında Anonymous yer alıyor. Türkçesi 'Anonim' anlamına gelen hacker grubu ülkelerdeki siyasi olayları dijital ortamda çeşitli yollarla protesto eder. Peki ama nasıl? işte son zamanların interneti sallayan hacker topluluğu Anonymous hakkında merak edilenler...

ANONYMOUS NEDİR, TÜRKÇE ÇEVİRİSİ ?

İngilizce kökenli olan Anonymous kelimesi Türkçe "Anonim, İsimsiz" anlamlarına geliyor. Anonymous grubu bir takım siyasi olayları, genellikle devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek protesto eden hacktivist bir gruptur.

Önceleri esnek bir uzlaşmayla belirlenmiş bir amaca doğru, koordineli bir şekilde öncelikli olarak eğlence odaklı, herhangi bir ad kullanmayan bir çevrimiçi topluluk olarak hareket etse de 2008 yılından itibaren, giderek işbirliği ile yapılan uluslararası internet saldırıları, önceden bildirilmiş protestolar ve genellikle sinema ve telif hakkıyla korunan diğer eserlerin ticaretini yapan firmaların korsan yayın karşıtı kampanyanlarına karşı diğer eylemler ile anılır hale geldi.

ANONYMOUS KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Hackerlar, dünya genelinde herkesin kullandığı bilgisayar ağlarındaki sistemlerinde açıklık, zayıflık veya yanlışlık arayıp bunları bulan ve dilerse saldırı, dilerse tamir yapılması için bilgi veren kişilerdir. Başkalarının sistemlerinde buldukları yazılım açıklığını kendi istediği şekle yönlendirerek büyük firma ve şirketlerin korkulu rüyası haline gelebiliyorlar.

Anonymous da dünyada ünlü bir grubudur. İlk olarak bir imageboard olan 4chan‘da 2008 yılında ortaya çıktı. Bu yıllarda “4chan” tüm kullanıcılarına anonim olma seçeneği sunarak içinde elliden fazla alt kategorilerle insanlara, herhangi bir isim, link ya da adres olmadan paylaşım yapma olanağı sunmaktaydı. 4chan, düşünce özgürlüğünü ilk kurulduğunda desteklese sonradan hükümet baskısıyla bu politikasından vazgeçmiştir.

Evet, işte böyle bir yerden başlayan ve 2012 yılına kadar adından söz ettiren Anonymous hacker grubunu diğer hacker gruplarından ayıran şey bu grubun daha çok devlet teşkilatlarına ait sitelere saldırılar düzenleyerek çeşitli siyasi olayları protesto etmiş olmasıdır. “Anonymous Hacker Grubu”,nun farklı bir tarafı daha vardır ki o da tüm faaliyetlerini gizli yürütmesi ve kesinlikle hiyerarşik bir yapısının olmayışıdır.

2008 yıllarında 'hacktivist' faaliyetlerini sürdüren grup, “Biz Anonymous'uz. Orduyuz. Affetmeyiz. Unutmayız. Bizi bekleyin” sloganıyla kendilerini tanıtıyordu.

İlk başlarda daha çok sinema ve telif hakkıyla korunan eserlerin ticaretini yapan firmaların korsan yayın karşıtı kampanyalarına karşı diğer eylemler ile tanınır ve anılır hale geldi. Her eylemlerinde kendilerini "Anonim" olarak tanıtan bu kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılmaktaydı.

Anonymous’un: 4chan, Wiki, Encyclopædia, Dramatica ve bazı forum sayfaları gibi pek çok web sitesi ile sağlam bağlantıları bulunuyordu. 2008 yılında çok tartışılan DDoS (Distributed Denialof Service) saldırılarından sonra, grup üyeleriyle bağlantılı olay sayısı hızla artmaya başlamıştır.

İlk başlarda eğlence için yapılan saldırılarda Scientology Klisesi hedef alınmıştı. Çok ünlü bir kilise olan Scientology Kilisesi’nin çağrı hatlarını kitleyerek daha sonra siyah faks çekerek kiliseye ait yazıcı tonerinin bitmesine neden olmuşlardır. Kilesinin sitesine bir süre sonra erişimi kesmişlerdir. Site çökük bir vaziyetteyken Anonymous ilişkili birçok isim YouTube‘da robot sesi kullanarak bir mesaj yayınlamışlardı. Mesajda “takipçilerinizin ve internetin iyiliği için, sizi internetten sileceğiz” deniyordu. Scientology Kilisesi’nin önemli isimlerinden Tom Cruise da Anonymous’tan nasibini alan ünlü isimler arasında yer almıştır.

V FOR VENDETTA VURGUSU

Hackerlerin simgeleri “V for Vendetta” filminde kullanılan maskeleri ile de dünya genelinde milyonların gönlüne sadece siyasi veya politik saldırılarla değil, çocuk istismarı yapan birinin yakalanmasını ve bir tecavüz vakasının çözülmesini sağlamıştı. Prensip olarak polisle çalışmadıkları halde bu gibi toplumu ilgilendiren konularda gönüllü olarak Anonymous üyeleri yardımda bulunmuştur.

Evet, Anonymous'un hiçbir şekilde dini, dili ve milleti yoktur diyebiliriz. Etkileşimde bulunduğu ülkelerde onların dilini kullanarak iletişime geçer ve ırkçı tutumlara karşı çıkarlar. Kendilerine “Anon” ismini veren gurup, Wikileaks ve Occupy hareketlerinin de başlangıcının merkezinde bulunuyor. Bugün dünya genelinde Anonymous destekçileri kendilerini “Özgürlük Savaşçıları” veya “Dijital Robin Hood” gibi isimlerle anarlar.

CNN international Televizyonu, uluslararası arenadaki gücü göz önünde alındığında Anonymous'tan WikiLeaks'in üç büyük halefinden biri olarak bahsetmiştir.