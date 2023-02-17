Anosike Ementa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anosike Ementa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anosike Ementa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anosike Ementa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anosike Ementa 3 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Danimarka,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anosike Ementa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Anosike Ementa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Anosike Ementa'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anosike Ementa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anosike Ementa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anosike Ementa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anosike Ementa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Helsingör U19

27 Ocak 2021 yılında Aalborg BK U19

1 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK

Anosike Ementa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anosike Ementa şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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