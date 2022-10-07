Anot Dökümcüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Anot Dökümcüsü görev tanımı nedir, Anot Dökümcüsü ne iş yapar, Anot Dökümcüsü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Anot Dökümcüsü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Anot Dökümcüsü Tanımı;

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Anot Dökümcüsü Maaşı Ne Kadar? 2022 Anot Dökümcüsü Maaşları

Anot Dökümcüsü maaşı ortalama aylık 6050 _TL’dir. En düşük Anot Dökümcüsü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6600 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Anot Dökümcüsü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8122.01

Meslek Adı :

Anot Dökümcüsü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal Perdahlama, Astarlama Ve Kaplama Makinesi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Anot dökümünde kullanılacak kalayları bir eritme fırınında eriterek eriyiği kalıplara döken kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Anot Dökümcüsü İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Eritme fırınını çalıştırıp, eritilecek kalayı fırına doldurup sıcaklığı istenilen dereceye göre ayarlamak,

b) Erimiş metalin rengine bakmak veya bir pirometre kullanmak suretiyle kalay eriyiğinin döküme hazır dereceye gelip gelmediğini kontrol etmek,

c) Döküme hazır dereceye gelen erimiş kalayı kepçelerle alarak daha önceden döner masa üzerinde hazırladığı kalıplara dökmek,

d) Kalıpların kurutulması ve temizlenmesi için yardımcı işçilere gerekli talimatları vermek,

e) Dökülen anotları kalıplardan çıkartmak,

f) İş bitiminde eritme fırının bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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