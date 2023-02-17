Anouar El Moukhantir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anouar El Moukhantir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anouar El Moukhantir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anouar El Moukhantir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anouar El Moukhantir 30 Ağu 1997 tarihinde Darmstadt şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Almanya,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anouar El Moukhantir Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Reza Sport Consulting yapmaktadır. Anouar El Moukhantir, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Young Violets Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. Young Violets Austria Wien takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anouar El Moukhantir'nin Young Violets Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anouar El Moukhantir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anouar El Moukhantir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anouar El Moukhantir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anouar El Moukhantir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2012 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2013 yılında AKA Austria U18

1 Temmuz 2014 yılında A. Vienna Res.

1 Ağu 2020 yılında Austria Wien

1 Temmuz 2022 yılında Young Violets

Anouar El Moukhantir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anouar El Moukhantir şuan Young Violets Austria Wien takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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