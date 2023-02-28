Anri Chichinadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anri Chichinadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anri Chichinadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anri Chichinadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anri Chichinadze 5 Ekim 1997 tarihinde Kutaisi şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ანრი ჭიჭინაძე şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anri Chichinadze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 451 FC yapmaktadır. Anri Chichinadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anri Chichinadze'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anri Chichinadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anri Chichinadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anri Chichinadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anri Chichinadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Torpedo Kutaisi

8 Ocak 2020 yılında Saburtalo

1 Ocak 2021 yılında FC Dila

5 Ocak 2023 yılında FK Turon

Anri Chichinadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anri Chichinadze şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Anri Chichinadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 6 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.