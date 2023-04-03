Anri Tagami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anri Tagami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anri Tagami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Anri Tagami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Anri Tagami 13 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 田上 亜璃 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Anri Tagami Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Urawa Red Diamonds U18 futbol takımında oynamaktadır. Urawa Red Diamonds U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Anri Tagami'nin Urawa Red Diamonds U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Anri Tagami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Anri Tagami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Senshu Univ.
Anri Tagami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Anri Tagami şuan Urawa Red Diamonds U18 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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