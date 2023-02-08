Anselmo Ramon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anselmo Ramon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anselmo Ramon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anselmo Ramon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anselmo Ramon 23 Haziran 1988 tarihinde Camaçari şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anselmo Ramon Alves Herculano şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anselmo Ramon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TFM Agency yapmaktadır. Anselmo Ramon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas Brasil (AL) futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas Brasil (AL) takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Anselmo Ramon'nin Clube de Regatas Brasil (AL) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Anselmo Ramon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anselmo Ramon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anselmo Ramon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anselmo Ramon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Itaúna

1 Mayıs 2008 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2009 yılında Cabofriense

1 Nisan 2009 yılında Cruzeiro

1 Temmuz 2009 yılında Kashiwa Reysol

1 Aralık 2009 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2010 yılında Rio Branco-SP

1 Nisan 2010 yılında Cruzeiro

1 Mayıs 2010 yılında Avaí FC

30 Haziran 2010 yılında Cruzeiro

1 Ağu 2010 yılında CFR Cluj

1 Aralık 2010 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2011 yılında Oeste FC-SP

1 Mayıs 2011 yılında Cruzeiro

7 Şubat 2014 yılında HZ Greentown

31 Aralık 2014 yılında Cruzeiro

3 Şubat 2015 yılında HZ Greentown

1 Ocak 2016 yılında ZJ FC Res.

1 Temmuz 2016 yılında HZ Greentown

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

6 Nisan 2018 yılında Guarani

9 Mayıs 2019 yılında EC Vitória

8 Ocak 2020 yılında Chapecoense

25 Ocak 2022 yılında CRB

Anselmo Ramon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anselmo Ramon şuan Clube de Regatas Brasil (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.