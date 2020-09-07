Ansu Fati, İspanya tarihine geçti!

UEFA Uluslar Ligi'ne 10 maçla devam edildi. Milli Takımlar bazında en tecrübeli takımlardan birisi olan İspanya Milli Futbol Takımı, gecenin maçında Ukrayna'yı 4-0 mağlup etti. İspanya'da maça damga vuran isim Barcelona'nın 17 yaşındaki genç ismi Ansu Fati oldu.

Günün öne çıkan A Ligi 4. Grup maçında İspanya, 3. ve 29. dakikalarda Sergio Ramos, 32. dakikada Ansu Fati ve 84. dakikada Ferran Torres'in attığı gollerle evinde Ukrayna'yı 4-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 32. dakikasında takımını 3-0'a getiren golü atan Ansu Fati, İspanya Milli Takımında gol atan en geç futbolcu oldu. 2002 doğumlu olan Barcelonalı genç yıldız, bu başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

İşte Uluslar Ligi'nde gecenin diğer maçları

A Ligi:

4. Grup: İsviçre-Almanya: 1-1

İspanya-Ukrayna: 4-0

B Ligi:

3. Grup: Macaristan-Rusya: 2-3

Sırbistan-Türkiye: 0-0

4. Grup: Galler-Bulgaristan:1-0

İrlanda Cumhuriyeti-Finlandiya: 0-1

C Ligi:

3. Grup: Slovenya-Moldova: 1-0

Kosova-Yunanistan: 1-2

D Ligi:

1. Grup: Andorra-Faroe Adaları: 0-1

Malta-Letonya: 1-1