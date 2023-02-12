Ansu Fati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ansu Fati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ansu Fati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ansu Fati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ansu Fati 31 Ekim 2002 tarihinde Bissau şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya,Gine-Bissau uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Anssumane Fati Vieira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ansu Fati Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Ansu Fati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 23 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Ansu Fati'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Ansu Fati Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ANSUFATI

http://www.instagram.com/ansufati/

http://www.facebook.com/Ansu-Fati-644147996364233

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Ansu Fati Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ansu Fati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 80.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ansu Fati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ansu Fati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2016 yılında Barça U16

1 Temmuz 2017 yılında Barça U18

1 Temmuz 2018 yılında Barça U19

4 Aralık 2019 yılında Barcelona B

23 Eylül 2020 yılında Barcelona

Ansu Fati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ansu Fati şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ansu Fati Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CDF Herrera (2009-2010)

İspanya takımında 25 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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