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Antagonizma ne demek, TDK'ya göre Antagonizma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Antagonizma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Antagonizma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Antagonizma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Antagonizma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Antagonizma ne demek, TDK'ya göre Antagonizma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Antagonizma ne demek? Antagonizma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi antagonizma kelimesi. Peki antagonizma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre antagonizma nedir, antagonizma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ANTAGONİZMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Antagonizma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Antagonizma kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre antagonizma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tezat

ANTAGONİZMA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu ikilik, bu antagonizma nereden geliyordu?

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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