Antal Czinano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antal Czinano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antal Czinano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antal Czinano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antal Czinano 30 Haziran 1998 tarihinde Gyula şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Czinanó Antal Áron şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antal Czinano Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Dreams yapmaktadır. Antal Czinano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Békéscsaba 1912 Elöre SE futbol takımında oynamaktadır. Békéscsaba 1912 Elöre SE takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Antal Czinano'nin Békéscsaba 1912 Elöre SE ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antal Czinano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antal Czinano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Antal Czinano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antal Czinano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Békéscsaba U17

1 Temmuz 2015 yılında Békéscsaba U19

1 Ocak 2017 yılında Békéscsaba II

1 Temmuz 2018 yılında Békéscsaba

Antal Czinano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antal Czinano şuan Békéscsaba 1912 Elöre SE takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Békési FC (-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.