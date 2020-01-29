Antalya 2019 yılında ülke ihracatından fazla büyüme sağladı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ocak ayı meclis toplantısında konuşan Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, 2019 yılında kentin ülke ihracat büyümesinin üzerinde bir ihracat büyümesiyle yılı tamamladığına dikkat çekerek, "Ülkemiz ihracatı yüzde 1,5 artış gösterirken ilimiz ihracatı yüzde 6 artış göstermiştir. Yaş meyve sebzede ise ülkemiz ihracatı yüzde 3 azalırken ilimizde yüzde 3 artış yaşanmıştır. On milyon doların üzerinde ihracat rakamına sahip; kirazdaki yüzde 25'lik, üzümdeki yüzde 10'luk ve biberdeki yüzde 9'luk artışlarla dikkat çekici bir büyüme sağladık" dedi.

ATB ocak ayı Meclis, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB toplandı Salonu'nda toplandı. Meclis Başkanı Ekinci'nin Elazığ'da yaşanan depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilediği Meclis'te Yönetimin bir aylık çalışması hakkında üyeler bilgilendirildi. ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, gündeme ve ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Elazığ merkezli Malatya ve Diyarbakır illerinde şiddetle hissedilen depremin ardından yıkımlar ve büyük hasarların yaşandığını kaydeden Bülbül, "Bu yıkımları ve hasarları telafi etmek, yerine daha iyisini yapmak işin kolayıdır. Telafisi mümkün olmayan ve bizleri derinden üzen konu ise kaybettiğimiz canlarımız ve yaralanan vatandaşlarımızın acısıdır. Yaşamlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Allah yakınlarına sabır versin. Bu zor günlerinde onların acısını yürekten paylaşıyoruz" diye konuştu.

Yardımlarımız depremzedelere ulaştı

Depremde zarar görenlerin acılarını milletçe hafifletmemiz gerektiğini söyleyen Bülbül, "Hem bireysel olarak hem de kurumsal organizasyonlarla doğrudan depremzedelere maddi ve manevi yardım seferberliğinde bulunmalıyız. Nitekim ilk etapta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin koordinasyonunda Antalya'daki oda ve borsalarımız ile birlikte acil ihtiyaçlar için bir yardım kampanyası başlattık. Kampanyaya destek olan; Antalya Ticaret Ve Sanayi Odamıza, Alanya Ticaret Ve Sanayi Odamıza, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odamıza, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odamıza, Kumluca Ticaret Borsamıza, üyelerimize, iş insanları derneklerimize ve iş dünyamıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Maliyet üreticinin üzerinde

ATB Başkan Vekili Bülbül, Meclis'te ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. 2020 yılına yüzde 12'ye yaklaşan enflasyon ve yüzde 23'e yaklaşan bir yeniden değerleme oranıyla başlandığına işaret eden Bülbül, şunları söyledi:

"Bu demektir ki kamu fiyatları; ilan edilen enflasyonun iki kat ve 2020 yılı için hedeflenen enflasyonun yaklaşık üç kat üzerinde artmıştır. Bu durum kamunun finansman ihtiyacını karşılamada yarar sağlarken kamu mal ve hizmetlerini kullananlar için enflasyon üstü bir maliyet artışı oluşturmuştur. Bildiğiniz gibi asgari ücret de yüzde 15 artmıştır. Bu artış da hem geçmiş enflasyonun hem de hedeflenen enflasyonun da üzerinde bir maliyet artışı oluşturmuştur. Geçtiğimiz günlerde yüzde 16 düzeyinde ilan edilen tarım ürünleri üretici enflasyonu, tüketicinin yıllık gıda enflasyonundan yaklaşık yüzde 50 yüksek olmuştur. Yani 2019 yılında tarım sektörü, yüklendiği maliyet artışlarının yaklaşık yarısını tüketiciye yansıtabilmiştir. Geriye kalan yarısını hala üzerimizde taşımaktayız."

Faiz indirimi memnun etti

2020 yılı başında finansman maliyetini düşürücü kararların alındığını belirten Halil Bülbül, "Özellikle Merkez Bankası'nın 0,75 puanlık faiz indirim kararı, ihracatçı KOBİ'ler için Eximbank kredi faiz oranlarının yüzde 7,95 seviyesine indirilmesi, kamu bankalarının esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürmesi ve böylelikle sübvansiyonlu tarım kredilerinin yüzde 0 ila 4,5 aralığına çekilmesi, sektörümüz için faydalı olmuştur. Diğer taraftan yumurta ve su ürünleri için toptan teslimlerde KDV oranın yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi de sektöre fayda sağlamıştır" diye konuştu.

Antalya'nın performansı daha iyi

Antalya'nın 2019'u turizm ve tarım sektörlerindeki hareketliliğin etkisiyle ülkemiz ortalamasının üzerinde bir ekonomik performansla tamamladığını anlatan Halil Bülbül, Antalya'nın ülke ihracat büyümesinin üzerinde bir ihracat büyümesiyle yılı tamamladığına dikkat çekti. Bülbül, "Ülkemiz ihracatı yüzde 1,5 artış gösterirken ilimiz ihracatı yüzde 6 artış göstermiştir. Yaş meyve sebzede ise ülkemiz ihracatı yüzde 3 azalırken ilimizde yüzde 3 artış yaşanmıştır. On milyon doların üzerinde ihracat rakamına sahip; kirazdaki yüzde 25'lik, üzümdeki yüzde 10'luk ve biberdeki yüzde 9'luk artışlarla dikkat çekici bir büyüme sağladık. Bu gruptaki en büyük paya sahip domates ihracatımızın ise bu yıl büyüme göstermemiş olması, ihracat büyümesine ciddi bir baskı oluşturmuştur. Limondaki yüzde 25'lik, nardaki yüzde 16'lık ve hıyardaki yüzde 8'lik azalışlar ise ihracat büyümesine baskı oluşturan diğer kalemler olmuştur" diye konuştu.

Kesme çiçekte sıkıntılar

Kesme çiçek ihracatında 2019 yılında Türkiye büyümesi yüzde 5 iken Antalya'nın yüzde 6'lık bir büyümeyi elde ettiğini belirten Bülbül, kesme çiçek sektöründe yaşanan sıkıntıları şöyle özetledi:

"Kesme çiçek ihracatımızda ürün kompozisyonumuzun, düşük bir hızda bile olsa, çeşitlenmekte olması ileriye yönelik olarak olumlu bir gelişmedir. Sektörümüzün bu yönde yapmakta olduğu hamle ve yatırımlarının desteklenmesi, ihracatımıza ciddi katkı sağlayacaktır. Ancak bakanlık tarafından zirai karantina müdürlüklerinin; standart belge ücretlerinde yüzde yüzü aşan fiyat artışlarında bulunması üyelerimizin ihracat motivasyonunu ve hareketliliğini ciddi ölçüde düşürmektedir. Yapılan bu artışlar bir taraftan sektörün maliyetlerini artırırken, diğer taraftan da yurtdışı piyasalardaki rekabet gücümüzü zayıflatmaktadır. Bu işlemlerde mutlaka bir fiyat artışı gerekiyorsa, bunun yeniden değerleme oranının üzerinde olmaması gerekir. Rakiplerimizin bu tür bürokratik işlemlerinin ve maliyetlerinin sürekli düşürüldüğü bir uluslararası rekabet ortamında kolaylık değil daha fazla engel çıkarılmamasını talep ediyoruz. Nitekim bu konudaki şikayetler Ocak ayı meslek komitesi toplantılarımızda da sıkça dile getirilmiştir. Konuyla ilgili gerekli girişimlerde bulunuyor ve sorunun çözümü için ilgililerin harekete geçmesini bekliyoruz."

2009 yılından beri Antalya Ticaret Borsası başkanlığında yürütülen Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'na devredildiğini belirten Bülbül, bölge ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla pek çok faaliyette bulunduklarını anlattı. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'a emekleri nedeniyle teşekkür eden Bülbül, BAGEV'in çalışmalarını şöyle özetledi:

"Bölgemizin ekonomik gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Nitekim bu dönem BAGEV yönetim kurulunda Borsamızı ben temsil edeceğim. Antalya Ticaret Borsası olarak yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğümüz bu 10 yıllık dönemde bölgemiz ekonomisinin gelişimine elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalıştık. Özellikle BAGEV bölgesel istihdam bürosu, BAGEVKARİYER İnsan Kaynakları Portalı, başta tarım ve hayvancılık, girişimcilik, küçük işletmeler ve eğitim olmak üzere pek çok çalıştaylar, paneller ve konferanslar, bölgemizin ekonomik kapasitesini tanıtmak için ve artırmak için ulusal ve uluslararası temaslar, etkinlikler ve katılımlar, bölgemizin istihdam, tarım ve ticaret konularındaki rekabet gücünü araştırma, analiz etme ve geliştirme kapsamında kitaplar, gazeteler, raporlar ve benzeri yayınlar, ulusal ve uluslararası kurumlarla birlikte yürüttüğümüz projeler ve lobi faaliyetlerini gerçekleştirdik."

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca duyurulan taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen 229 firma içerisinde 6 ve 386 parti ürün içerisinde 9 ürünün Antalya'da bulunduğunu bildiren ATB Başkan Vekili Halil Bülbül, "Ortalama yüzde 2'ye tekabül eden bu tespit mevcut durum için ortalamanın altında kaldığımızı göstermektedir. Ancak hedefimiz bu oranı çok daha aşağılara çekmek olmalıdır" dedi.

Kaynak: İHA