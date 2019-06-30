Antalya Akra Caz Festivali’nden muhteşem kapanış

Dünyaca ünlü sanatçıları Antalya'da buluşturan Akra Caz Festivali, ikinci yılına dünyanın en iyi caz vokalistleri arasında gösterilen ve "En iyi caz vokal albüm" dalında Grammy ödülü sahibi Dee Dee Bridgewater ile veda etti.

Caz klasiklerine getirmiş olduğu sıra dışı yorumla dikkatleri üzerinde toplayan Dee Dee Bridgewater'a konser gecesi sahnede Türkiye'nin önde gelen caz sanatçılarından oluşan Akra Big Band eşlik etti. Festival müthiş bir konserle sona ererken; Bridgewater sesi ile , Akra Big Band ise sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Konsere çıkarken çok heyecanlı olduğunu söyleyen ünlü sanatçı, "Antalya'da bu harika orkestra ile çalmak inanılmaz. Bu gece hepinizin eğleneceğini umuyorum. Sizlerle bu festivalde bir araya gelmek, şarkılarımı sizin için söylemek benim için büyük mutluluk" dedi.

Konser sonunda ise böyle bir festivale imza attığı için Akra Hotels'e teşekkür eden Bridgewater; kendisine müthiş bir şekilde eşlik eden orkestra sanatçılarının her birine özel olarak teşekkür etti.

Altı muhteşem konser gecesi, binlerce seyirci

Bu yıl 19-29 Haziran tarihleri arasında, Akdeniz'in ve Bey Dağları'nın eşsiz manzarası eşliğinde Akra Hotels'in bahçesinde gerçekleşen festival, ikinci yılında da binlerce seyirciyle çok özel konserlere ve sanatçılara ev sahipliği yaptı. THY'nin de sponsor olduğu, Akra Hotels tarafindan düzenlenen festival modern ve klasik cazla birlikte, caz müziği funk, rock, latin, soul ve elektronik tarzla harmanlayan renkli bir müzikal yelpazeyle izleyici karşısına çıktı. Festivalde bu yıl; Fazıl Say, Monica Molina, Roberto Fonseca, İyeoka, Tin Pan Band, Igor Butman & Moskova Caz Orkestrası , Dee Dee Bridgewater, Akra Jazz Band, Barbaros, Şallıel Bros, Ece Göksu Jazz Quartet, Önder Focan ve grubu ile Akra Big Band sahne aldı. Festival, müzikal şölenin yanı sıra, Yekta Kopan'ın moderatörlüğünde düzenlenen ve Aksanat Müdürü Derya Bigalı, EFG Londra Caz Festivali Program Direktörü Pelin Opcin ve caz sanatçısı Önder Focan'ın konuk olarak katıldığı Akra Jazz Talks "a da ev sahipliği yaptı. 3. Antalya Akra Caz Festivali önümüzdeki yıl 10-20 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kaynak: İHA