Antalya Altın Portakal’da 1 milyon 437 bin 500 TL değerinde ödül verildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan ve sinema dolu bir haftanın ardından 1 Kasım'da ödül töreni ile sona eren 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 23 bin 660 seyirciye ulaştı. Halka açık yapılan Açılış ve Kapanış törenlerinde unutulmaz anların yaşandığı festival, 150 üniversite öğrencisini ve 917 konuğu Antalya'da ağırladı. 2 yıl aradan sonra geri dönen Ulusal Yarışmalar'da ve Forum bölümünde toplam 1 milyon 437 bin 500 TL değerinde ödül verildi.

Türkan Şoray'ın ikonik görüntüsünün kullanıldığı ve "Öze Dönüş" temasıyla yapılan 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde düzenlendi. Festivalin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, yürütürken, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANSET tarafından gerçekleştirilen 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında 23 bin 660 sinemasevere ulaştı. 29 ülke ve 69 yönetmenden toplam 66 filmin gösterildiği festival, Türkiye ve dünya sinemasından 917 konuğu Antalya'da ağırladı. Bu yıl 23 bin 660 seyirciye ulaşan festivalin 3. gününde tüm biletleri tükendi. İlk gününde yüzde 86'lık rekor satış yakalayan festival, bilet fiyatlarında bu yıl artış yerine indirim uyguladı. Festival, 26 Ekim'de geleneksel Kortej Yürüyüşü ile başladı. On binlerce Antalyalının ilgisiyle karşılanan 6 kilometrelik kortejde, sinema ve televizyon dünyasından yıldız isimler Antalyalıları selamladı.

Törenlere 20 bin seyirci katıldı

Festivalin ilk kez 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonu'nda yapılan Açılış ve Kapanış törenlerine halkın ilgisi de büyük oldu. Halka açık gerçekleşen törenlere, Türkan Şoray, Salih Güney, Yusuf Sezgin, Zeki Demirkubuz, Mert Fırat, İdil Fırat, Şebnem Bozoklu, Latife Tekin, Uğur Yücel, Ercan Kesal, Şevval Sam, Hazar Ergüçlü, Tayfun Pirselimoğlu, Erkan Can, Ceyda Düvenci, Cengiz Bozkurt, Olgun Şimşek, Füsun Demirel, Gülsen Tuncer, Tolga Karayel, Aslı İnandık, Tuba Ünsal, Hande Doğandemir, Hatice Aslan, İrem Sak, Cemal Hünal, Fırat Koç, Selin Şekerci, Gökhan Keser, Burcu Güneş gibi sinema ve eğlence dünyasından birçok ünlü isim de konuk olarak katıldı. Açılış Töreni'nde 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Onur Ödülleri iki usta oyuncuya, Ahmet Mekin ve Selma Güneri'ye verildi. Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği'nin (ÇASOD) iki yıl aradan sonra yeniden sunduğu Yıldırım Önal Anı Ödülü'nün bu yılki sahibi Can Kolukısa oldu.

"Bozkır"a 11 heykel

İki yıl sonra yeniden düzenlenen Ulusal Yarışmalar'ın kazananları ise, festivalin Kapanış Töreni'nde belli oldu. 2019 Türkiye yapımı 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 250 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü, Ali Özel'in "Bozkır" adlı filmine verildi. "Bozkır" ayrıca, En İyi Yönetmen (Ali Özel), Behlül Dal En İyi İlk Film, En İyi Senaryo (Ali Özel), En İyi Görüntü Yönetmeni (Ümit Çakmaksoy), En İyi Müzik (Hüseyin Özel), En İyi Kurgu (Ali Özel, Mahmut Aran, Yakup İnanlı), En İyi Erkek Oyuncu (Ozan Dağara, Hakan Emre Ünal), En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Mücahit Koçak) ve Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü de olmak üzere, toplam 10 kategoride 11 heykelciğin sahibi oldu.

Yarışmada Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Kıvanç Sezer'in yönettiği "Küçük Şeyler" ve Ümit Ünal'ın "Aşk, Büyü vs." filmleri arasında paylaştırıldı. "Aşk, Büyü vs." ayrıca SİYAD Ödülü'nü kazanırken, Leyla Yılmaz'ın yönettiği "Bilmemek", Antalyalı sinemaseverlerin oylarıyla İzleyici Ödülü'nü aldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, "Aşk, Büyü Vs." adlı filmindeki performansıyla Selen Uçer'e, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü de "Soluk"taki oyunculuğuyla Aslı İnandık'a verilirken; erkek oyuncu ödülleri iki oyuncu arasında paylaştırıldı. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü "Küçük Şeyler" ile Alican Yücesoy'a ve "Bozkır" ile Mücahit Koçak'a verilirken, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü de "Bozkır" filminin diğer oyuncuları Ozan Dağara ve Hakan Emre Ünal'ın oldu. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl ilkini verdiği Cahide Sonku Ödülü ise, "Küçük Şeyler" ve "Kronoloji" filmlerinin kurgucusu Selda Taşkın'a verildi. "Kronoloji" ayrıca, En İyi Sanat Yönetmeni (Meral Efe Yurtseven, Yunus Emre Yurtseven) dalında ödülün sahibi oldu.

10 filmin yarıştığı Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel Film Ödülü'nü Şirin Bahar Demirel'in "Kadınlar Ülkesi" kazanırken, Jüri Özel Ödülü de Rûken Tekeş'in "Aether" filmine verildi. 15 filmin yarıştığı Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'nda ise, Burcu Aykar'ın yönettiği "Ablam", En İyi Kısa Film seçilirken; Ozan Yoleri'nin "Aylin" adlı filmi Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

İran filmine 2 ödül

17 ülkeden toplam 10 filmin Türkiye gösterimlerini yönetmen ve oyuncularının katılımıyla yapan Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda, Japon oyuncu ve yönetmen Joe Odagiri'nin "They Say Nothing Stays The Same / Zaman Her Şeyi Siler" adlı filmi 65 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü'nü kazandı. İranlı yönetmen Reza Mirkarimi'nin "Castle Of Dreams / Şirin'in Kalesi" adlı filmi En İyi Yönetmen ve En İyi Erkek Oyuncu (Hamed Behdad) dallarındaki ödüllerin sahibi olurken, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü "Three Summer / Üç Yaz"daki performansıyla Brezilyalı oyuncu Regina Casé'ye verildi.

26 ülkeden 188 sinemacı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 6 yıl önce başlattığı ve genç ve bağımsız sinemaya verdiği desteğin yanı sıra, Türkiye'den sinemacıları uluslararası film profesyonelleriyle buluşturarak Antalya'yı en önemli ulusal film platformuna dönüştüren Antalya Film Forum, Olena Yershova Yıldız'ın direktörlüğünde yapıldı. 28-30 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleşen Forum, Fransa'dan Polonya'ya, İsrail'den Almanya'ya, 26 ülkeden 188 film profesyonelini Antalya'da bir araya getirdi. 160 film projesinin başvuru yaptığı Antalya Film Forum'da bu yıl 16 proje toplam 530 bin TL para ödülüyle desteklendi. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun (TRT) iki projeye toplam 80 bin TL maddi desteğiyle ortak olduğu Forum'a, Fono Film, TAFF Pictures, Creative Production, Mojo FX, Postbıyık gibi Türkiye'nin önde gelen yapım şirketleri de prodüksiyon desteği sundu.

5050x2020 sözü

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin imzaladığı Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahhütnamesi ile parçası olduğu 50502020 hareketi, festivale de damgasını vurdu. Ekibinin yüzde 61'i kadınlardan oluşan Festivalde, ABD, Birleşik Krallık, Brezilya, Fransa, Hırvatistan, Romanya ve Türkiye'den toplam 20 kadın yönetmenin filmi gösterildi; film ve forum yarışmalarında 25 kadın sinemacıya ödüller verildi.

'Öğle Sohbetleri'nde 7 usta isim

Festivalin söyleşi programı Öğle Sohbetleri, sinemamızın farklı dönemlerinden usta isimler Antalyalı sinemaseverlerle buluşturdu. Sinema yazarı Mehmet Açar ile sinema programı yapımcısı ve sunucu Muammer Brav'ın moderatörlüğünde, ücretsiz gerçekleşen sohbetlere; bu yılın Onur Ödülleri'nin sahipleri Ahmet Mekin ve Selma Güneri, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı usta yönetmen Zeki Demirkubuz, jüri üyesi oyuncu ve senarist Mert Fırat, jüri üyesi oyuncu ve yapımcı Şebnem Bozoklu, 2004 yılında yönettiği ilk filmi "Yazı Tura" ile En İyi Film ve En İyi Yönetmen başta olmak üzere 11 kategoride Altın Portakal kazanan Uğur Yücel ve senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal konuşmacı olarak katıldı.

Ulusal film sektörü bir arada

Festivalin ulusal film sektörünü bir araya getirdiği etkinliklerinden Türkiye Sinemasının Dünü, Bugünü ve Yarını başlıklı panel, Yamaç Okur'un moderatörlüğünde ve Hülya Uğur Tanrıöver, Azize Tan, Ezel Akay, Kaan Müjdeci, Kemal Ural, Serdar Can, Sevil Demirci, Burhan Gün ve Nalan Sakızlı'nın katılımıyla gerçekleşti. Panelin ardından yapılan 54. ve 55. Ulusal Yarışma Töreni'nde ise, son iki yıldır İstanbul'da düzenlenen Ulusal Yarışma'nın kazananlarına gerçek Altın Portakal heykelcikleri sunuldu.

Çocuklara ve gençlere Altın Portakal

Festivalin küçük izleyicilere özel seçkisi Çocuklar İçin Altın Portakal: Eğlenceli Çizgi Filmler'de 7 film, 2600 çocuk izleyici ile buluştu. Festivalin bu yıl başlattığı gençlik projesi Altın Portakal Sinema Okulu, Türkiye'deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinde eğitim gören 150 öğrenciyi festivalin konuğu olarak Antalya'da ağırladı.

