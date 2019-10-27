Antalya Altın Portakal'da şıklık yarışı yaşandı ve ilk ödüller sahiplerine ulaştı

Altın Portakal Ödül töreninin kırmızı halısında ünlü isimler göz kamaştırdı. Altın Portakal'ın Kırmızı Halı geçidine ünlü isimler şıklıklarıyla damga vurdu. Burcu Esmersoy kırmızı bir takım ile dikkatleri üzerine çekti.

Cesur kıyafeti ile dikkat çeken Hazar Ergüçlü'nün yanında sevgilisi Onur Ünlü yoktu.

Deniz Akkaya da, Burcu Esmersoy gibi kırmızı - bordo tonlarında iddialı bir kostüm ile halıda boy gösterdi.

TÖRENE KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI DA KATILDI

Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Türkiye'nin en önde gelen sanat organizasyonlarından biri haline geldiğini belirtti. Ersoy, 56'ncı kez gerçekleşen Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne emek veren ve katkı sunan herkese teşekkürlerini sunup, salondaki tüm sanatçıları selamladı. Sinemanın, akılda kalıcı ve uzun süreli etkisiyle bilgi ve düşüncenin aktarımında benzersiz bir başarı sağladığını ifade eden Ersoy, "Bu güç, dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu, toplumların birbirini tanıması ve anlaması noktasında çok değerli faydalar sunabilecek potansiyele sahiptir. Dünya sinemasından seçkin konuklarla sinemacılarımızın bir araya getirildiği bu tür organizasyonlar, ortak üretimlerin gerçekleşmesine yardımcı olurken, kültürel anlamda da ülkeleri birbirine yaklaştırmaktadır" dedi.

SANAT MADDİYATLA İLGİLİ DEĞİLDİR

Dünyada yüzlerce milyar dolarlık bir sektörün merkezi olan sinemanın, muazzam bir ekonomik hareketliliği ve kazancı beraberinde getirdiğini belirten Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sanat hiçbir zaman maddiyatla ilgili olmamıştır. Ancak sanatın sonuçlarından biri de ekonomik olarak toplumun refahına sunduğu katkıdır. Oluşturduğu istihdam sinemaya bağlı ortaya çıkan ve gelişen yan sektörler ve de etkili tanıtım gücüyle turizme etkisi sinemayı önemli bir konuma getirmiştir. Böylesi kazanımlar sunan bir sanat dalının en doğru ve güçlü şekilde desteklenmesi önemlidir. Bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanata ve sanatçıya duyduğu ve verdiği değer, hem çalışmalarımızda güç hem de amaçlarımıza ulaşmada büyük bir destek olmaktadır. 2002 yılında günümüze devletimizin sürdürdüğü destek politikalarıyla sağlanan gelişim ortadadır. Vizyona giren yerli film sayısı 2002 yılında 9 iken, 2018 yılında 180 olmuş, 2002 yılında 2 milyon olan yerli film izleyici sayısı, 2018 yılında 4 milyonu aşmıştır."

YABANCIFİLM DESTEĞİ GELİYOR

Türk milletinin kendi sanatçısının ve yapımcılarının en büyük destekçisi olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, "Türk filmlerinin izlenme oranı yüzde 63 seviyelere ulaşarak, bu alanda Avrupa'nın ilk sırasına yerleşmesini sağlamıştır. Dünyanın en önemli festivallerinde Türk filmlerinin elde ettiği başarılar ve kazanılan ödüller, ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlamaktadır. Bunun yanında 150'den fazla ülkeye ihraç edilen dizi filmlerimiz yaklaşık 350 milyon dolarlık ihracat büyüklüğüne ulaşarak, dünyada ikinci sıraya yerleşmiştir. Gelinen bu noktanın çok daha üstüne çıkmamızı sağlayacak kapsamlı destekleriyle Cumhurbaşkanımızın kıymetli katkılarıyla Ocak 2019'da çıkardığımız yeni sinema kanununu sektörün faydasına sunduk. Bu kanunla sinema sektörüne sanatsal ve estetik olarak önemli katkı sağlayan filmlerin, salonlarda kendilerine yer bulabilmelerini ve daha çok seyirciyle buluşturulması için yerli film gösterim desteğini de hayata geçiriyoruz. Ayrıca teknik alt yapısı, iş gücü kapasitesi olan ülkemizin, önemli film çekim merkezlerinden biri olabilmesi için yabancı film yapım desteği vermeye başlıyoruz. Bunların yanında dizi film desteği ortak yapım desteğiyle birlikte destek verdiğimiz tür ve alan sayısının 13'e ulaştığını belirtmek isterim" diye konuştu.

TÜRKAN ŞORAY DUYGULU ANLAR YAŞADI

Festivalin bu yılki afişini süsleyen Türkan Şoray da sahneye çıktığında büyük alkış aldı. Şoray, sahnede duygulu anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan Türkan Şoray, seyircinin alkışlarına, "Siz benim canımsınız. Bu alkışlarınızla bu sıcaklığınızda yaşattığınız mutluluğu kelimelerle anlatmak mümkün değil. Festival tarihinde belki de ilk kez festivalin esas sahipleri, Antalyalıların katkılarıyla muhteşem bir açılış oluyor, bir şölen gibi" yanıtını verdi.

ÖDÜLÜNÜ ÖPEREK TEŞEKKÜR ETTİ

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Bu yılki Yıldırım Önal Anı Ödülü'ne Can Kolukısa layık görüldü. Ödülünü oğlu Emrah Kolukısa'dan alan Can Kolukısa, ödülünü öperek teşekkür etti. Kolukısa, "Yıldırım Önal adına konan bu ödül, hayatımın en büyük ödülü oldu. İkinci büyük ödül ise Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin yeniden başlaması oldu" dedi.Emrah Kolukısa ise "Muhteşem bir gece. Bu ödülü babama vermek çok büyük bir gurur" dedi.

AHMET MEKİN'İN SÖZLERİ ALKIŞLANDI

Açılış töreninde Onur Ödülü'ne layık gören Ahmet Mekin'e Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Başkan Muhittin Böcek ödülünü verdi. Ahmet Mekin, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sanata yönelik sözlerini aktardı. Mekin'in sözleri büyük alkış aldı. Mekin, "Festival, bizler için çok önemli. Türk halkı sinemasının arkasında durdu ve devam edecektir. Başarılar diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı defalarca kutlu olsun" dedi.

SELMA GÜNERİ'YE ÖDÜLÜNÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI VERDİ

Açılış gecesinde, ilk Altın Portakalı'nı 15 yaşında alan oyuncu Selma Güneri de Onur Ödülü alan diğer isim oldu. Güneri'ye ödülünü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy verdi. Konuşmasını Yeşilçam'a ayıran Güneri, "Yeşilçam'ı göz ardı etmek Türk sinemasını yok saymak demektir. Bu akşam Türk sineması yeniden festivalle döndü" dedi.

Açılış gecesi, sanatçı Candan Erçetin konseri ile tamamlandı.