Antalya Belediye Başkanı Türel ve Denizli'nin kızı Lal, Mustafa Denizli için hastanede

Kasımpaşa'nın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı müsabakanın devre arasında tansiyonu düşen ve hastaneye kaldırılan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli'yi Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel ve deneyimli çalıştırıcının kızı Lal Denizli ziyaret etti. Kontrol amaçlı hastaneye giden ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Mustafa Denizli'nin kısa süre içerisinde taburcu edilmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Hastaneden detaylar

- Menderes Türel ve Lal Denizli'den görüntüler

DHA