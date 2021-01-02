Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Yüksek atandı. Peki Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Detaylar haberimizde...

ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. İSMAİL YÜKSEK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Prof. Dr. İsmail Yüksek, 1963 yılında Trabzon, Çaykara'nın ilçesindeki Maraşlı Köyü'nde doğdu.İsmail Yüksek 1974 yılında Maraşlı Köyü İlkokulunu, 1977 yılında Beykoz Ziya Ünsal Ortaokulunu, 1980 yılında Paşabahçe Ferit İnal Lisesini bitirdi. Lisans eğitimini 1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan İsmail Yüksek, aynı üniversitede 1987 yılında Yüksek Lisans, 1995 yılında Doktora derecelerini almıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesinde 1986-1994 yıllarında araştırma görevlisi, 1995-1996 yıllarında Öğretim Görevlisi, 1996-1999 yıllarında Yrd. Doç. Dr., 1999-2005 yıllarında Doç. Dr. olarak görev yapan İsmail Yüksek 2005 yılından bu yana Prof. Dr. olarak aynı üniversitede görevini sürdürmüştür.

1987-1988 yıllarında askerlik görevini Milli Savunma Bakanlığı, İnşaat Emlak Daire Başkanlığı Kontrol Mühendisi olarak yapan İsmail Yüksek, 1999 yılında İstanbul Sanayi Odası Danışmanlığı, 1999-2006 yıllarında Türk Mühendisler Birliği Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.

İsmail Yüksek’in idari görevleri arasında Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı (2007), Makine Teorisi Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı Bşk. (2006-2007), Fakülte Kurulu Üyeliği (2007), Makine Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2003 -2005), Makine Mühendisliği Bölümü Başkan Yardımcılığı (2003- 2004), Makine Fakültesi Yönetim Kurulu üyeliği (2004- 2006), Makine Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği (2004 -2006), KOSGEB Danışmanlığı (2004 -2008), İstanbul Sanayi Odası Danışmanlığı (2000 -2008) TÜBİTAK-MAKİTEG Alan Komitesi Üyeliği (2008-2010) ve TÜBİTAK-MAKİTEG hakemliği (2005-2008) yer almaktadır. Yüksek 12 Eylül 2011 tarihinden itibaren TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

1994-1995 yıllarında İtalya Hükümetinin verdiği burs ile Milano Politeknikte taşıt titreşimleri konusunda bir araştırma projesinde çalışan İsmail Yüksek, 1999-2000 yıllarında Japon Sanayi Bakanlığı Bursu ile JST, Mechanical Engineering Laboratory’de doktora üstü çalışmada bulunmuştur.

Makina Dinamiği I, Makina Dinamiği II, Otomatik Kontrol, Bilgisayar Destekli Çizim ve Temel Bilgisayar Teknolojileri ve Kullanımı Bilgisayar başlıklı lisans derslerini, Titreşim izolasyonu, Sistem Dinamiği ve Kontrol ve Taşıt Titreşimlerinin Aktif Kontrolü başlıklı yüksek lisans derslerini vermekte olan İsmail Yüksek’in çok sayıda ulusal ve uluslararası yayını bulunmaktadır.

Prof. Dr. İsmail Yüksek Ağustos 2008- 2016 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptı.

Rektörlük süresinin sona ermesiyle Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün başdanışmanlığına atandı.

22 Aralık 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. İsmail Yüksek’i, Uluslararası Antalya Üniversitesi Rektörlüğüne atadı. 2 Ocak 2021 tarihinde yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektör olarak atanmıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan İsmail Yüksek İngilizce bilmektedir.