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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek uyandırıldı

Koronavirüs salgınına yakalanan ve 36 gündür yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek uyandırıldı. Böcek'in doktorların uyarılarına tepki verdiği belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek uyandırıldı

17 Ağustos'ta koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören Muhittin Böcek sağlık durumunun kötü gitmesi sonucu 7 Eylül'de yoğun bakıma alınmıştı. Yaklaşık 36 gündür yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in tedaviye cevap verdiği ve 36 gün sonra uyandırıldığı öğrenildi. Böcek'in doktorların uyarılarına cevap verdiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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