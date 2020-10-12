Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek uyandırıldı

17 Ağustos'ta koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören Muhittin Böcek sağlık durumunun kötü gitmesi sonucu 7 Eylül'de yoğun bakıma alınmıştı. Yaklaşık 36 gündür yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in tedaviye cevap verdiği ve 36 gün sonra uyandırıldığı öğrenildi. Böcek'in doktorların uyarılarına cevap verdiği ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...