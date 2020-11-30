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  3. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili ilk görüntüler!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu ile ilgili ilk görüntüler!

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 100 günlük tedavi gördüğü hastaneden ilk görüntüleri yayınlandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın Böcek'i hastanede ziyaret ettiği o anlar ise kameralara böyle yansıdı.

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30 Kasım 2020 Pazartesi 13:31
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