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Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri başvuruları başladı mı?

Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, 100 itfaiye eri alımı için aday başvurularını almaya başlandığı açıklandı. Peki başvurular ne zaman? Sınav ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri başvuruları başladı mı?

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmak üzere 100 itfaiye erini bünyesine katmak için aday başvurularını almaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanacak adayların başvuruları başladı. Antalya merkezde ve ilçelerinde gece gündüz hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, itfaiyecilik bölümünden mezun olan itfaiye erlerini bünyesine alarak, gücüne güç katıyor.

BAŞVURU TARİHİ

İtfaiye eri alımı için ilk olarak belediyenin internet adresindeki ön formu dolduran adaylar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki başvuru işlemlerine müracaat edebiliyor. Başvurular, 9 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri başvuruları başladı mı?

BAŞVURU ŞARTLARI

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne katılmak isteyen adaylar için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 55 puan alması şartı aranırken ayrıca adayların; İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön lisans programlarının birinden de mezun olması gerekiyor. Ayrıca adayların C sınıfı sürücü belgesine sahip olması da şartlar arasında.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri başvuruları başladı mı?

SINAV TARİHİ

Yoğun bir katılımın olduğu başvuru işlemlerinde adaylar, ateşleri ölçülerek ve HES kodu alınarak işlemlere alındı. İtfaiye eri olmak için başvuran adayların önce boy ve kilo tespitleri yapıldı daha sonra da müracaat işlemleri gerçekleşti. Yapılan başvurular değerlendirildikten sonra adaylar 15 -23 Ekim tarihlerinde mülakat ve uygulamalı sınava tabi tutulacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri başvuruları başladı mı?

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri başvuruları başladı mı?

Berna Akkaya
Editör


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