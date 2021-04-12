Karacabey Belediye Başkanı müjdeyi verdi: Bir ücretsiz otopark daha!Pandemide müstakil ev ve arsaya olan talebin artmasıyla fiyatlar da arttıSon dakika| Emniyet Genel Müdürlüğünden 12 Nisan paylaşımlarına soruşturmaBaşiskele’nin en büyük camisi Karadenizliler Merkez Cami ibadete açıldıBartın'da etkili olan sağanak yağış taşkına sebep olduBerber, dükkanında şüpheli ölüm! Dükkan sahibi ölü bulunduBatman imsakiye 2021: Batman iftar vakti saat kaçta? Batman akşam ezanı saatiOrucu bozan şeyler nelerdir? Orucu neler bozar?40 yıllık döşemeci çırak bulamadığı için dert yandıEski Bakan'dan şaşırtan performans! Kürşat Tüzmen, Denizli'de efe kıyafetiyle zeybek oynadı, sıcak hava balonuna bindi
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinliklerini çevrimiçi gerçekleştirecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinliklerini çevrimiçi gerçekleştirecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca gölge tiyatro, kukla yapımı ve tiyatrosu, konserler, masal anlatımları gibi özel etkinlikler düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinliklerini çevrimiçi gerçekleştirecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayında çevrimiçi etkinliklerle dolu özel program hazırladı. Bu kapsamda, pandemi sürecinde sahnelerden uzak kalan özel tiyatroların oluşturduğu Antalya Özel Tiyatrolar Birliği'nin oyun ve gösterileri Ramazan ayı boyunca çevrim içi olarak Antalyalılarla buluşacak. Böylece tiyatrolara destek de olunacak.

ANTALYALILAR KEYİFLİ SAATLER YAŞAYACAK

Düşevi Tiyatro, Beyoğlu Sanat, Tiyatro Fayton, Mavi Bisiklet, Kırmızı Kalem, Penguen Sanat tiyatro grupları, gölge oyunları, Hacivat-Karagöz, illüzyon gösterileri, kukla etkinlikleri, Aşık ile Maşuk Dans gösterileri, Yörük aşık atışması, Kavuklu ve Pişekar, Ramazana özel direkler arası gösterileri, semazen gösterisi gibi etkinlikler bir ay boyunca Antalyalılara keyifli saatler yaşatacak.

Ayrıca Ramazan özel direklerarası müzikleri konseri düzenlenecek. Nihavend Longa, Şehnaz Longa, Üsküdar'a Giderken, Ruha İşleyen Nağmeler, Alaturka Şarkılar, Anadolu'nun sevilen türküleri, eskimeyen özel şarkılar Antalyalıları geçmişe götürecek.

SOSYAL MEDYADAN YAYINLANACAK

Etkinlikler 1 ay boyunca her gün Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları ve ABB TV'den saat 18.00'de yayınlanacak. Ramazan programı ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Böcek'in talimatıyla zor günler geçiren ve seyircisiyle buluşamayan özel tiyatrolara ekonomik yönden de destek sağlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinliklerini çevrimiçi gerçekleştirecek

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT