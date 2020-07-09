Antalya Covid-19 tedbirleri denetiminden temiz çıktı

Antalya'da korona virüsü önlemek adına alınan tedbirleri ve kuralların uygulanıp uygulanmadığının tespiti için yapılan çalışmalar kapsamda otobüs firmasından, pazar alanlarına, taksiden, iş yerlerine kadar toplamda 3 bin 200 denetim yapıldı. Bir ticari taksiye 2 bin 223 TL, 2 otobüs firmasına bin 152 TL, 1 kahvehaneye ve 5 kişiye toplamda 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı Covid 19 tedbirleri ve denetimleri kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'nün kentte yaptığı denetimler ve kontrol sonuçlarını paylaşıldı.

Antalya'da Covid-19'u önleyici denetimler kapsamında berber, kuaför ve güzellik merkezi olan bin 335 iş yerinden 488'i denetlendi. İşyerlerinin kurallara uygun olması sebebiyle işlem yapılmadı.

15 AVM ve 426 iş yeri denetlendi ve herhangi bir işlem uygulanmadı. Kentte bulunan 2 bin 70 taksiden 535'i, 146 duraktan 86'sı denetlendi. Kurallara uygun olmadığı belirlenen bir ticari taksiye de 2 bin 223 TL idari para cezası uygulandı.

Pazar yerleri de denetlenen alanlar arasında yer aldı. Toplamda 72 pazar yerinden 23'ü denetlenirken, 6 tane sosyete pazarından üçü kontrol edildi. Pazar yerlerinde herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

2 firmaya para cezası

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları da kontrole tabi tutuldu. Toplamda bin 678 toplu ulaşım aracından, 419'u denetlendi. 2 firmaya ise bin 152 TL idari para cezası kesildi.

Tedbirler kapsamında kahvehaneler de kontrol edildi. Bin 368 kahvehaneden 268'i denetlenirken, 1 iş yeri ve 5 kişiye toplamda 15 bin 750 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde hamam saunalarda ihmal edilmedi. 57 iş yerinden, 54'ü denetlendi. 1 iş yerine de 112 TL idari para cezası uygulandı. 119 spor tesisinden, 63'ü, sahil bandında ve mesirelik alanlardan toplamda 145 işletmeden 137'si, bin 65 konaklama tesisinden, 244'ü, 33 çay bahçesinden 31'i, 92 dernek lokalinden 17'si, 57 nikah ve düğün yerinden 35'i, 185 internet kafe ve oyun salonundan 97'si denetlendi, kural ihlaline rastlanmadı.

Aynı zamanda 15 sinema ve tiyatro salonundan 8'i, 7 lunapark ve tematik parktan 5'inde de denetim yapıldı. 835 camiden 246'sı kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Kaynak: İHA