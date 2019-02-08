Antalya DOB’dan sevgililer günü konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), 14 Şubat'ta "Sevgililer Günü Konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Antalya DOB 14 Şubat Perşembe günü akşam "Sevgililer Günü" konseri düzenleyecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları soprano Işılay Meriç Karataş ve Esra Serbest, mezzo-soprano Pınar Tekol, tenor Baha İşler ve Enis Ok'un sahne alacağı konserde, aşka dair parçalar seslendirilecek. Sevgi ve aşkın, sanatın büyüsü ile anlatılacağı bu özel konserde orkestra sanatçıları piyanist Metin Kiper, akordeonda misafir sanatçı Rövşen Feyzullayev, keman sanatçıları Mithat Uz ve Ziya Güçkan, gitarda misafir sanatçı Hakan Parlakgümüş ve davulda misafir sanatçı Şafak Sema yer alıyor.

Kaynak: İHA