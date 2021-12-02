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  3. Antalya Döşemealtı'nda eski koca dehşeti! Hayriye Alkutay'ı öldürdü, kardeşlerini pompalı tüfekle yaraladı

Antalya Döşemealtı'nda eski koca dehşeti! Hayriye Alkutay'ı öldürdü, kardeşlerini pompalı tüfekle yaraladı

Antalya Döşemealtı ilçesinde M.A. isimli erkek eski eşi Hayriye Alkutay'ı çıkan tartışma sonrası yanında getirdiği pompalı tüfekle vurarak öldürdü. M.A. Alkutay'ın 2 kardeşini de tüfekle vurarak yaraladı.

Antalya Döşemealtı'nda eski koca dehşeti! Hayriye Alkutay'ı öldürdü, kardeşlerini pompalı tüfekle yaraladı

Edinilen bilgilere göre olay Döşemaltı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde bulunan TOKİ Konutları'nda meydana geldi. M.A. isimli kişi eski eşi Hayriye Alkutay ile görüşmek için söz konusu adrese geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma sonrası M.A. yanında getirdiği pompalı tüfekle Alkutay ile olaya müdahale eden erkek kardeşleri Ahmet Emre ve Murat Alkutay'a ateş etti.

Antalya Döşemealtı'nda eski koca dehşeti! Hayriye Alkutay'ı öldürdü, kardeşlerini pompalı tüfekle yaraladı

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptıkları muayenede Hayriye Alkutay'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Alkutay kardeşler ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Zanlı ise suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Antalya Döşemealtı'nda eski koca dehşeti! Hayriye Alkutay'ı öldürdü, kardeşlerini pompalı tüfekle yaraladı

ÇİFTİN 2 VE 4 YAŞLARINDA İKİ ÇOCUĞU VARDI

Öte yandan çiftin 2 ve 4 yaşında iki çocuklarının olduğu öğrenildi.

ACILI ANNE FERYAT ETTİ

Anne Keziban Alkutay ise acı haberin ardından,  "Yavrularım gitti, çıkmasın o içeriden." diyerek gözyaşı döktü.

Antalya Döşemealtı'nda eski koca dehşeti! Hayriye Alkutay'ı öldürdü, kardeşlerini pompalı tüfekle yaraladı

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