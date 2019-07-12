Antalya 'dünya kenti'

TÜRKİYE'de göç alma hızı açısından ilk sırada yer alan Antalya, toplamda 75 bini aşkın yabancının yaşadığı bir dünya kenti oldu. Kentte ikamet eden yabancı ülke vatandaşları sıralamasında 11 bin 419 kişiyle Ruslar birinci, 8 bin 174 kişiyle Almanlar ikinci.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Antalya Bölge Müdürlüğü verilerine 2018 yılı sonu itibarıyla Antalya'da ikamet eden yabancı ülke vatandaşı sayısı 75 bin 822'ye yükseldi. Bunların 45 bin 822'sini kadınlar, 30 binini ise erkekler oluşturuyor. Antalya'da yaşamayı tercih eden yabancı ülke vatandaşları arasında ilk sırayı 11 bin 419 kişiyle Ruslar alıyor. İkinci sırada 8 bin 174 kişiyle Almanlar, üçüncü sırada ise 7 bin 709 kişiyle İranlılar yer alıyor.

BDT ÜLKELERİNDEN YOĞUN GÖÇ

Antalya'yı yaşam için tercih eden ülkelerin önemli ölçüde Rusya ve etrafındaki BDT ülkeleri ve Türk cumhuriyetlerinden oluştuğu görülüyor. Kazakistan'dan 5 bin 707, Kırgızistan'dan 5 bin 607, Ukrayna'dan 4 bin 649, Azerbaycan'dan 4 bin 92, Türkmenistan'dan 2 bin 139, Özbekistan'dan 1842, Gürcistan'dan 1578, Beyaz Rusya'dan 713, Moldova'dan 658, Tacikistan 170, Ermenistan'dan 61 kişi Antalya'da yaşıyor.

BDT'Yİ AVRUPA ÜLKELERİ TAKİP EDİYOR

Antalya'da yaşamayı tercih eden yabancı ülke vatandaşlarına bakıldığında en yoğun bölge olan BDT'yi, Avrupa ülkeleri takip ediyor. İkinci sıradaki 8 bin 174 Almanın yanı sıra, İngiltere'den 1340, Hollanda'dan 1162, Norveç'ten 644, Avusturya'dan 601, İsveç'ten 566, Danimarka'dan 514, Belçika'dan 404, Finlandiya'dan 403, İsviçre'den 205, Bulgaristan'dan 184, Fransa'dan 164, Polonya'dan 144, Romanya'dan 87, İtalya'dan 82, Sırbistan'dan 53, Kosova'dan 52, Bosna Hersek'ten 50, Yunanistan'dan 39, Makedonya'dan 39, İspanya'dan 35, Arnavutluk'dan 31 yabancı Antalya'da yerleşik yaşıyor.

ORTADOĞU VE ASYA

Ortadoğu'dan ise İran ve Irak öne çıkıyor. Genel sıralamada 7 bin 709 kişiyle üçüncü olan İran'ı, 5 bin 711 kişiyle Irak takip ediyor. Diğer ülkeler Ürdün 1241, Afganistan 888, Suriye 778, Endonezya 624, Pakistan 306, Filistin 305, Çin 232, Lübnan 196, Yemen 145, Filipinler 142, Tayland 131, Nepal 82, Suudi Arabistan 62, Hindistan 57, Moğolistan 56, İsrail 46, Güney Kore 35, Japonya 32, Bangladeş 21, Malezya 12, Kuveyt 6, Çad 15, Cibuti 9, Eritre 6 kişi olarak sıralanıyor.

AFRİKA VE AMERİKA

Antalya'ya ilginin en az olduğu bölge ise Amerika ve Afrika kıtalarından. Afrika ülkeleri Mısır 295, Fas 279, Libya 193, Tunus 175, Nijerya 132, Cezayir 109, Somali 63, Gana 47, Sudan 34, Etiyopya 31, Senegal 30, Güney Afrika 28, Kenya 20, Uganda ve Kamerun 16'şar kişiyle sıralanıyor. ABD vatandaşı 447 kişi Antalya'da ikamet ediyor. Kanada'dan 122, Brezilya'dan 83, KKTC'den 136, Avustralya'dan ise 51 kişinin ikamet ettiği Antalya'da, diğer ülkeler toplamı 969. 13 kişi de vatansız olarak gösteriliyor.

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DHA