Antalya, eğitimde hayırsever

HAYIRSEVERLERİN eğitime katkısı açısından Türkiye birincisi olan Antalya'da son 15 yılda inşa edilen 462 okulun 222'si hayırseverler tarafından yaptırıldı. İnşaatı devam eden okullarla birlikte hayırseverlerin yaptırdığı okul sayısı 237, yatırım tutarı da 518 milyon 503 bin TL oldu. Hayırsever yatırımları içinde 16 pansiyon ile 3 spor salonu da var.

Antalya'nın dört bir köşesinde hayırseverler tarafından yaptırılan okullarda ya kendi ya da anne- baba isimleri ölümsüzleştiriliyor. Hayırseverlerin eğitime verdiği katkı açısından Türkiye birincisi olan Antalya'da, Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu yönde sürdürülen çalışmalarıyla hayırseverlerin eğitim yatırımları da artıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü, son 15 yılda okul, pansiyon ve spor salonu yaptıran hayırseverleri onurlandırmak için "Hayırda Yarışanlar" adlı kitap hazırlıyor. Hayırsever katkısı hızla büyüdüğü için de "Hayırda Yarışanlar" adlı kitap sayısı 7'ye yükseldi.

462 OKUL TAMAMLANDI

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre son 15 yılda il genelinde toplam 1 milyar 249 milyon TL karşılığında 7 bin 459 derslikten oluşan 462 okul, 37 pansiyon, 15 atölye, 26 spor salonu yapıldı. Bu yatırımlardan yararlanan öğrenci sayısı ise 7 bin 58. Eğitim yatırımlarının önemli kısmı hayırseverler tarafından yapıldı. Son 15 yılda Antalya il genelinde hayırseverler tarafından 3 bin 530 derslikten oluşan 222 okul, 14 pansiyon ve 3 spor salonu inşa ettirildi. Bu yatırımlardan yararlanan öğrenci sayısı ise 2 bin 658.

HAYIRSEVERLERDEN 518 MİLYON LİRALIK 237 OKUL

Tamamlanan bu yatırımların yanı sıra yapımını hayırseverlerin üstlendiği 275 derslikten oluşan 15 okul ve 2 pansiyonun inşası ise devam ediyor. Yaklaşık bir yıl içinde tamamlanması beklenen bu yatırımlarla birlikte hayırseverlerin Antalya'da eğitime katkısı, toplamda 3 bin 805 derslikten oluşan 237 okul, 16 pansiyon ve 3 spor salonu olmak üzere, 518 milyon 503 bin TL'ye ulaşacak.

DEVLET YATIRIMI 986 MİLYON TL

Son 15 yıldaki devlet yatırımlarında ise toplam 4 bin 335 derslikli 257 okuldan 241'i tamamlandı, 16'sının inşası devam ediyor. Ayrıca 25 öğrenci pansiyonu ve spor salonundan 23'ü ile 19 atölyeden 15'i tamamlandı. Devlet yatırımlarının toplam tutarı ise 986 milyon 404 bin TL oldu.

TOPLAM OKUL YATIRIMI 1;5 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Devlet ve hayırsever yatırımları toplamında ise Antalya'ya son 15 yılda 1 milyar 504 milyon 907 bin TL tutarında 8 bin 140 derslikten oluşan 494 okul, 41 öğrenci pansiyonu, 19 atölye, 28 spor salonu büyük ölçüde tamamlandı. Bu yatırımlarda devlet 986 milyon 404 bin TL, hayırseverler ise 518 milyon 503 bin TL harcadı. Bu yatırımlardan toplamda ise 7 bin 728 öğrenci yararlanıyor.

ANTALYA ÖRNEK GÖSTERİLEN KONUMDA

Vali Münir Karaloğlu, Türk milletinin yaratılışında var olan yardımlaşma, dayanışma, hayırseverlik gibi erdemlerin birçok alanda olduğu gibi eğitimde de yer bulduğunu belirtti. Vali Karaloğlu, "Özellikle Antalyamız bu alanda öncü kimliğiyle örnek gösterilen bir konumda. Hayırseverlerimizin yaptırdığı eğitim kurumlarımız her geçen yıl artmakta ve eğitimdeki başarımızı parlatmaktadır. Böylece çocuklarımız ve gençlerimiz örnek bir toplumun değerleriyle yetişen evlatları olarak büyüme şansını da yakalamış bulunmaktadır" diye konuştu.

HAYIRSEVERE TEŞEKKÜR

Mevlana'nın "Cömertlik cennetten bir daldır" sözünü hatırlatan Vali Karaloğlu, bu dalı tutan, yapraklarıyla, çiçekleriyle büyüten ve gönül güzelliğiyle insanlık adına takip edilesi izler bırakan hayırseverlere teşekkür ettiğini söyledi. Antalya'da eğitim alanındaki yatırımların artmasında devlet-hayırsever işbirliğinin öne çıktığına da işaret eden Karaloğlu, "Eğitimde kalıcılığı ve kurumsallaşmayı gerçekleştirmek için yapılan bu tür yatırımları desteklemeliyiz, çalışma ve projelerine sahip çıkmalıyız" dedi.

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DHA