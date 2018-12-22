Antalya Emniyetinden şehitler için mevlid

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından şehitler için mevlid okutuldu.

Emniyet Müdürlüğü Uncalı Hizmet Binası bahçesinde personelin ve ailelerinin katılımı ile yapılan kurban kesiminden sonra Cuma namazı sonrasında Muratpaşa Camisinde mevlid okutuldu. Vali Münir Karaloğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya Protokolü, Şehit aileleri, gaziler ve aileleri, vatandaşların katılımlarıyla düzenlenen mevlidde başta Rize Emniyet Müdürü olarak görev yapmakta iken 11 Aralık 2018 günü Makamında uğradığı menfur saldırı sonucu Şehit olan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Diyarbakır ili Hani ilçesinde PKK Terör Örgütünün 17 Aralık 2018 günü düzenlediği hain saldırıda şehit olan Polis Memuru Nazım Tuncer ile 13 Aralık 2018 günü hazin bir olay sonucu vefat eden Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan ve tüm şehitler için dualar edildi. Mevlid öncesinde vatandaşlara da ikramda bulunuldu.

Kaynak: İHA