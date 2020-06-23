Antalya Hava Durumu 23 Haziran 2020 | Antalya'da bugün hava nasıl olacak?
Antalya'da hava durumu bugün nasıl olacak? sorusu araştırılmaya devam ediyor. Yurt genelinde hissedilen sağanak yağış Antalya'yı da etkisi altında aldı. Birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken uyarı yapılan bazı bölgelerde sağanak yağış etkisini sabah saatlerinde gösterdi. Peki Antalya'da bugün hava nasıl olacak? Hangi saatler arasında yağmur yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yapmıştı. Antalya'da da etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışın ardından en çok araştırılan konular arasına giren Antalya'da bugün hava nasıl olacak? Hangi saatler arasında yağmur yağacak? sorularının cevabını sizler için hazırladık.
ANTALYA'DA HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?
Antalya'da bugün hava durumu Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak
RÜZGAR: Kuzey ve batı, öğle saatlerinde güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
ANTALYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU
ANTALYA ANLIK HAVA DURUMU RAPORU
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