Antalya Hava Durumu 23 Haziran 2020 | Antalya'da bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından birçok il için yerel kuvvetli sağanak uyarısı yapmıştı. Antalya'da da etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışın ardından en çok araştırılan konular arasına giren Antalya'da bugün hava nasıl olacak? Hangi saatler arasında yağmur yağacak? sorularının cevabını sizler için hazırladık.

ANTALYA'DA HAVA BUGÜN NASIL OLACAK?

Antalya'da bugün hava durumu Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak

RÜZGAR: Kuzey ve batı, öğle saatlerinde güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

ANTALYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU



ANTALYA ANLIK HAVA DURUMU RAPORU

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