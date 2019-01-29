Antalya için 2 gün 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ, Antalya için 2 gün çok kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Çarşamba ve perşembe günleri meydana gelecek sağanak yağışlar ile birlikte Antalya kıyı bandında deniz üzerinde hortum oluşma riski ile yerel dolu yağışı ihtimali de bulunuyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Batı Akdeniz genelinde başlayan yağışların, çarşamba sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak il merkezi ve ilçelerinde sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde, yerel olarak kuvvetli (40-80 kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi. Yağışların perşembe günü Antalya'nın batı sahil ve doğu ilçelerinde (Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Serik, Manavgat, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı ve Akseki) sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde çok kuvvetli (51- 100 kg/m2), diğer ilçelerde aralıklı sağanak yağış şeklinde olacağı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kuvvetli yağışlarla birlikte rüzgarın da çarşamba ve perşembe güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yağış anında kısa süreli fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Çarşamba ve perşembe günleri meydana gelecek sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlar ile birlikte Antalya ilimizin kıyı bandında deniz üzerinde hortum oluşma riski ile yerel dolu yağışı ihtimali de bulunmaktadır. Vatandaşlarımız ve ilgililerin kuvvetli meteorolojik olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları can ve mal emniyeti açısından önem arz etmektedir. Bu sistemin cuma günü bölgemizi terk etmesi bekleniyor. Hafta sonu ile önümüzdeki hafta başı yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının, Orta Akdeniz'den gelen ılık hava akımlarının etkisi ile mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor."

DHA