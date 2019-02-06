Bugün Antalya'da meydana gelecek hortum nedeniyle okullar tatil edildi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu dışarı çıkılmaması yönünde açıklamalarda bulundu. Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı gereği, 5 ilçemizde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) fırtınanın hızının 100 km/sa geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirildiğinden Valiliğimizce 06.02.2019 Çarşamba günü tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur” denilmişti. Peki Antalya'da bugün hava nasıl olacak? Hortum konusundaki açıklamalar ve 6 Şubat Antalya hava durumu bilgisi haberimizde...

ANTALYA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı çok bulutlu, Antalya il geneli, Muğla il geneli ve kıyı kesimleri ile Burdur'un güney ve doğusunda kuvvetli, sahil kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece azalacak.

RÜZGAR: Güney ve doğu yönlerden kuvvetli, yağış anında yer yer fırtına şeklinde esecek.

ANTALYA İÇİN UYARILAR

Yağışlar; Antalya il geneli, Muğla il geneli ve kıyı kesimleri ile Burdur'un güney ve doğusunda kuvvetli, sahil kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak.

Denizlerde güney ve doğu yönlerden FIRTINA, yer yer KUVVETLİ FIRTINA beklenmektedir.

Rüzgar; bölge genelinde güneydoğudan FIRTINA, Kaş-Finike sahil şeridinde zaman zaman KUVVETLİ FIRTINA şeklinde esecek.

ANTALYA'YA NE ZAMAN HORTUM GELİYOR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile Adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağışla birlikte fırtına bekleniyor. Bölge için hortum uyarıları da yapılıyor. Hortum ve fırtına nedeniyle Antalya'nın 5 ilçesinde okullar tatil edildi. Antalya Valisi'nden de beklenen fırtınaya karşı kritik uyarılar geldi.

Yağışların; Antalya merkez ve doğu, Adana’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Muğla’nın kıyı, Antalya’nın batı ilçeleri ile adana ve Mersin kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden; meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu şu açıklamalarda bulundu:

"Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün iki adet uyarısı oldu. Bu gece Antalya'nın batı ilçelerinde fırtına hızının zaman zaman 100 km geçeceği ve hortum riski uyarısı nedeniyle vatandaşımıza valiliğimizin sitesinden, sosyal medya hesaplarından duyurmuş olduk. Antalya'nın batısında kalan ilçelerde de 1 gün özel ve resmi kreşten başlayarak tüm okullarda eğitime ara verdik.

Bugün özellikle 09.00-12.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın işi olmadıkça açık alanlarda bulunmamasını tavsiye ediyoruz. Eğer bir hortum riski görürlerse kapalı alanlarda muhafaza etmelerini öneriyoruz. Çiftçilerimizin de alabilecekleri önlemleri bu geceden almalarını tavsiye ediyoruz."

ANTALYA'DA HAVA DURUMU