Antalya iftar saati 7 Mayıs 2020|Antalya iftar vakti kaçta? Oruç açmaya ne kadar kaldı?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı bugün başladı. Sahura kalkan ve niyet ederek oruç tutan kişiler sabırsızlıkla iftar vaktini bekliyor. Peki Antalya'da iftar saati kaçta? Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl iftar çadırları ve toplu iftarlar yasaklandı ancak yine de Ramazan ayının güzelliklerini evlerimizde yaşayacağız. Peki Antalya iftar saati kaç? Antalya iftar vakti nedir?

7 MAYIS ANTALYA İFTAR SAATİ

Antalya'da iftar saati Diyanet İşleri Başkanlığının İmsakiyesine göre 19.58 olarak açıklandı.

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İFTAR DUASI

Hazreti Muhammed iftarını açarken şu duayı okurdu;

-“Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü.”

Türkçe manası: (Ey Allah’ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.)

Peygamberimizin orucunu açtıktan sonra da şöyle derdi; “Susuzluk gitti, damarlar ısındı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti.”

İslam alimlerinden Abdullah ibni Ömer Radiyallâhu ise iftar vakti şöyle dua ederdi: “Allah’ım, bütün kâinatı kaplayan rahmetinin hakkı için beni affet, günahlarımı bağışla.”

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Orucu duayla açmak sünnettir. İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir. Bu sürede beyinden mideye giden açlık uyarıları kontrol altına alınır. Besinler ağızda iyice çiğnenmelidir. Ana menü; ağır yağlı yemekler, kızartmalar, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak hazırlanmalıdır.Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir.

İFTARDA NE YENİR?

İftar sofralarında bir insana yetecek yemeğin 2-3 kat fazlası bulunabilmektedir. İftarda kan şekeri çok düşük olduğundan kısa sürede çok miktarda besin tüketme isteği doğmaktadır. Yapılan en büyük hatalardan birisi de çok hızlı bir şekilde, çok yüksek miktarda besin tüketmektir. Çok hızlı yemek yendiğinde bu süre zarfında fazla miktarda, enerjisi yüksek besinler yenilir ve bu durum hem sağlık açısından risk oluşturabilir hem de ilerleyen günlerde kilo alımına zemin hazırlayabilir.

RAMAZAN'DA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

- Oruç tutmak

- Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

- Kur'an okumak

- Namazları cemaatle kılmak

- Sahur yapmak

- İftar ettirmek

-Kadir Gecesini aramak

- Sabretmek

-İhsan ve ikramda bulunmak

- Tövbe etmek

-Cenneti istemek

-Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

- Ramazan umresi yapmak

- Açları doyurmak

RAMAZAN AYINDA OKUNACAK DUALAR

Namazdan sonra; 70 İstiğfâr-ı şerîf, 70 Salevât-ı şerîfe (Salât-ı Münciye okumak efdaldir) okunup dua yapılır.

Birinci 10 gün içinde mümkünse Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. İkinci 10 gün içinde mümkünse yine Tesbih Namazı kılınır ve Hatm-i Enbiyâ yapılır. Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, Hatm-i Enbiyâ ve 7 salât-ü selâm'dan sonra mümkünse Hatm-i İstiğfâr yapılıp, yani 1001 defa:

"Estağfirullâhe'l-azıym. Ve etûbü ileyk" denilip, bittikten sonra 7 ilâ 70 salat-ü selâm okunur ve duâ yapılır.