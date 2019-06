Antalya, Jennifer Lopez'i bekliyor

LATİN müziğinin dünyaca ünlü ismi ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, Antalya'nın Serik ilçesindeki Regnum Carya Otel'de 6 Ağustos'ta konser verecek.

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, "It's My Party" turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Geçen yıl başlayan ve birbirinden ünlü dünya starlarını ağırlayan Regnum Carya Live in Concert kapsamında Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de 2 saat sahnede olması beklenen Lopez'in konseri öncesinde bir ekip otele gelerek, incelemelerde bulundu. Ekibin onay vermesiyle otel yönetimiyle ünlü şarkıcı kontrat imzaladı. 7 yıl önce İstanbul'da konser veren Jennifer Lopez, ikinci kez geleceği Türkiye'de konser için Antalya'yı tercih etti. Jennifer Lopez konserini ayakta izlemek isteyenler 4 bin TL, locada dinlemek isteyenler ise 20 bin euro (135 bin lira) ödeyecek.

Aralarında Andrea Bocelli, Rihanna, Pitbull gibi dünya starlarının yer aldığı sayısız düetin yanı sıra tüm yıla damga vuran liste başı şarkılarıyla dünyada Latin müziğin rakipsiz ismi olan Jennifer Lopez, Regnum Carya'nın görkemli sahnesinde hayranlarıyla buluşacak. Jennifer Lopez, bu yılın yepyeni single'ı Medicine'ı ve aralarında On The Floor, Aint It Funny, Love Don't Cost a Thing'in de yer aldığı tüm hit şarkılarını Regnum Carya sahnesinde seslendirecek. Bu yıl ünlü beyzbol oyuncusu A-Rod'la evleneceklerini açıklayan Lopez'in evlilik öncesi çıktığı "It's My Party" turnesinin ön balayı adreslerinde Regnum Carya da yer alıyor.

ÖZEL VİLLA TAHSİS EDİLDİ

Jennifer Lopez'in vereceği konser için anlaşma 6 aylık çalışma sonunda yapılabildi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından birçok kişi tatil rezervasyonlarını Lopez'in konser vereceği tarihe göre ayarlamaya yoğunlaştı. 35 kişilik ekiple gelecek Jennifer Lopez, konser alanındaki locanın birinin kendisine ayrılmasını istedi. Lopez'e otelin en önemli villalarından biri olan Crown villa tavsiye edildi. Kendi örneğinin en iyisi olan ve genelde politikacıların ve sanatçıların kaldığı 3 katlı olan villada 5 yatak odası bulunuyor. 10 kişinin kalabildiği villaya helikopter transferi, özel şoför ve araba veriliyor. 3500 metrekarelik alandaki villanın ayrı bir havuzu bulunuyor ve dışarıdan görünebilecek bütün camları kurşun geçirmez özellik taşıyor. Konser minimum 7 gece konaklama şartıyla otelde kalan müşterilere ücretsiz olacak.

