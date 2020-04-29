Antalya Kemer'deki yürüyüş parkurları, kurulan teknolojik altyapıyla daha güvenli

ANTALYA (AA) - Antalya Kemer'deki, dünyaca ünlü Likya yolunun 100 kilometrelik bölümünün de yer aldığı yürüyüş parkurlarına getirilen teknolojik altyapının, kaybolma riskini ortadan kaldıracağı bildirildi.

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede Likya yolunun dışında, eskiden yörüklerin "göç yolu" olarak kullandığı patikalardan oluşturulan 200 kilometrenin üzerinde 23 ayrı yürüyüş parkuru bulunuyor.

Bu yollara kazandırılan yeni teknolojik altyapı ile geliştirilen "QR kod" uygulaması, istenilen rotanın GPS kaydı akıllı telefon ya da GPS cihazına indirilerek başlangıç noktalarının kolayca bulunması ve güzergah üzerinde rahatça iz takip ederek güvenli yürümeye imkan tanıyor.

Hazırlanan yeni Kemer yürüyüş parkurları harita ve broşür çalışması sayesinde ilçede yürüyüşler artık daha kolay ve daha güvenli olacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, turizm yarın başlayacak gibi çalışmalarını sürdürdüklerine işaret etti.

Bundan sonra turizmde daha çok doğa odaklı tatilin tercih edileceğini düşündüklerini aktaran Topaloğlu, "Kemer eşsiz doğasının yanında doğa aktiviteleri için birçok altyapıya da sahip. Bölgemizden geçen tarihi Likya Yolu, Beydağları yürüyüş parkurları ile bisiklet rotaları spor ve doğa tutkunları için eşsiz aktivite alanları sunuyor. Akdeniz’in mavi koyları ve yeşilin her tonuna sahip Beydağları içerisindeki Kemer, doğada tatilin tek adresi olacak." ifadelerini kullandı.

Kemer Yürüyüş Parkurları ve Bisiklet Rotaları Proje Koordinatörü Ömer Nizam ise ilçedeki yürüyüş parkurları, Likya yolu rotalarının "QR kod" uygulaması ile birlikte GPS kayıtlarının kolaylıkla indirebilmesi için yeni harita ve broşürün hazır olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA