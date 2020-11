Antalya Kemerspor 1 - 3 Diyarbekir Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Antalya Kemerspor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Antalya Kemerspor ve Diyarbekir Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Antalya Kemerspor sahasında Diyarbekir Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kemer İlçe - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki Antalya Kemerspor - Diyarbekir Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemer İlçe - Antalya stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi. Antalya Kemerspor - Diyarbekir Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kemer İlçe - Antalya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

28.11.2020 13:00



MAÇIN HAKEMLERİ

Alim Kandemir(hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Furkan Ulu(dördüncü Hakem)

Antalya Kemerspor

Antalya Kemerspor İlk 11

22. Fatih Öztürk, 3. Berkay Sizer, 10. Deniz Ataç, 77. Sercan Bıyıklı, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Hasan Emiroğlu, 21. Umut Dilek, 24. Berkay Arslan, 34. Mehmet Kılıç, 72. Mehmet Bayram, 4. Erdin Üzer



Yedekler

95. Mehmet Emre Bişkin, 5. Tolgahan Kumbasar, 8. Mert Çölgeçen, 9. Cem Ünal, 35. Hasan Türk, 80. Gökhan Çamur, 88. Talha Bulut



Teknik Sorumlu

Tuğrul Metin

Diyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11

1. Salih Şenbaş, 14. Emir Can Sayar, 19. Reşo Akın, 22. İbrahim Has, 36. Ferhat Çoban, 53. Maksut Birben, 55. Ethem Ercan Pülgir, 67. Murathan Buruş, 93. Ömer Faruk Ermeç, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı



Yedekler

13. Süleyman Enes Özer, 6. Enes Keskin, 10. Alpay Cin, 20. Mustafa Pınar, 30. Onur Okan, 37. Fatih Cin, 72. Emrullah Sayar



Teknik Sorumlu

Şenol Demir

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 11 9 1 1 15 4 28 11 2 1928 Bucaspor 11 8 1 2 22 8 25 14 3 Fatsa Belediyespor 11 6 2 3 11 8 20 3 4 Edirnespor 11 6 1 4 17 14 19 3 5 Ofspor 10 5 3 2 17 13 18 4 6 Arnavutköy Belediye 10 5 2 3 10 8 17 2 7 Artvin Hopaspor 11 5 1 5 18 22 16 -4 8 Yeşilyurt Belediyespor 11 4 2 5 13 10 14 3 9 Belediye Derincespor 11 3 5 3 11 10 14 1 10 Nevşehir Belediyespor 11 4 2 5 12 12 14 0 11 Çankaya FK 9 4 0 5 8 10 12 -2 12 1877 Alemdağspor 11 3 3 5 14 20 12 -6 13 Payasspor 11 2 3 6 13 17 9 -4 14 Kızılcabölükspor 11 2 3 6 13 19 9 -6 15 Antalya Kemerspor 11 1 4 6 10 18 7 -8 16 Manisaspor 11 1 3 7 7 18 6 -11

Fikstür