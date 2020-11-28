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Antalya Kemerspor 1 - 3 Diyarbekir Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Antalya Kemerspor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Antalya Kemerspor 1 - 3 Diyarbekir Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Antalya Kemerspor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Antalya Kemerspor ve Diyarbekir Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Antalya Kemerspor sahasında Diyarbekir Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kemer İlçe - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  Antalya Kemerspor - Diyarbekir Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemer İlçe - Antalya stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi.

Antalya Kemerspor - Diyarbekir Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kemer İlçe - Antalya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00

MAÇIN HAKEMLERİ
Alim Kandemir(hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Furkan Ulu(dördüncü Hakem)

ANTALYA KEMERSPORAntalya Kemerspor

Antalya Kemerspor İlk 11
22. Fatih Öztürk, 3. Berkay Sizer, 10. Deniz Ataç, 77. Sercan Bıyıklı, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Hasan Emiroğlu, 21. Umut Dilek, 24. Berkay Arslan, 34. Mehmet Kılıç, 72. Mehmet Bayram, 4. Erdin Üzer

Yedekler
95. Mehmet Emre Bişkin, 5. Tolgahan Kumbasar, 8. Mert Çölgeçen, 9. Cem Ünal, 35. Hasan Türk, 80. Gökhan Çamur, 88. Talha Bulut

Teknik Sorumlu
Tuğrul Metin

DİYARBEKİR SPORDiyarbekir Spor

Diyarbekir Spor İlk 11
1. Salih Şenbaş, 14. Emir Can Sayar, 19. Reşo Akın, 22. İbrahim Has, 36. Ferhat Çoban, 53. Maksut Birben, 55. Ethem Ercan Pülgir, 67. Murathan Buruş, 93. Ömer Faruk Ermeç, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı

Yedekler
13. Süleyman Enes Özer, 6. Enes Keskin, 10. Alpay Cin, 20. Mustafa Pınar, 30. Onur Okan, 37. Fatih Cin, 72. Emrullah Sayar

Teknik Sorumlu
Şenol Demir

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor119111542811
21928 Bucaspor118122282514
3Fatsa Belediyespor11623118203
4Edirnespor116141714193
5Ofspor105321713184
6Arnavutköy Belediye10523108172
7Artvin Hopaspor11515182216-4
8Yeşilyurt Belediyespor114251310143
9Belediye Derincespor113531110141
10Nevşehir Belediyespor114251212140
11Çankaya FK940581012-2
121877 Alemdağspor11335142012-6
13Payasspor1123613179-4
14Kızılcabölükspor1123613199-6
15Antalya Kemerspor1114610187-8
16Manisaspor111377186-11

Fikstür

28.11.2020Antalya Kemerspor1-3Diyarbekirspor
28.11.2020Yeşilyurt Belediyespor0-11928 Bucaspor
28.11.2020Ofspor3-1Payasspor
28.11.2020Çankaya FK0-2Manisaspor
28.11.2020Edirnespor2-1Belediye Derincespor
28.11.2020Fatsa Belediyespor1-0Arnavutköy Belediye
28.11.2020Kemerspor 2003 Diyarbekirspor
28.11.2020Kızılcabölükspor2-41877 Alemdağspor
28.11.2020Nevşehir Belediyespor4-1Artvin Hopaspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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