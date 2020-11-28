Antalya Kemerspor 1 - 3 Diyarbekir Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Antalya Kemerspor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Antalya Kemerspor, Diyarbekir Spor ile karşılaştı. maç 1-3 sona erdi. Antalya Kemerspor ve Diyarbekir Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 11. hafta maçında Antalya Kemerspor sahasında Diyarbekir Spor ile 28.11.2020 13:00'da karşılaştı. Kemer İlçe - Antalya stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki Antalya Kemerspor - Diyarbekir Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Kemer İlçe - Antalya stadyumunda oynanan maç 1-3 sona erdi.
Antalya Kemerspor - Diyarbekir Spor Maç Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kemer İlçe - Antalya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
28.11.2020 13:00
MAÇIN HAKEMLERİ
Alim Kandemir(hakem), Muhammet Oğuzhan Öztaş(1. Yardımcı Hakem), Oğuzhan Kocaçoban(2. Yardımcı Hakem), Furkan Ulu(dördüncü Hakem)
Antalya Kemerspor İlk 11
22. Fatih Öztürk, 3. Berkay Sizer, 10. Deniz Ataç, 77. Sercan Bıyıklı, 15. Bilal Aziz Özer, 17. Hasan Emiroğlu, 21. Umut Dilek, 24. Berkay Arslan, 34. Mehmet Kılıç, 72. Mehmet Bayram, 4. Erdin Üzer
Yedekler
95. Mehmet Emre Bişkin, 5. Tolgahan Kumbasar, 8. Mert Çölgeçen, 9. Cem Ünal, 35. Hasan Türk, 80. Gökhan Çamur, 88. Talha Bulut
Teknik Sorumlu
Tuğrul Metin
Diyarbekir Spor İlk 11
1. Salih Şenbaş, 14. Emir Can Sayar, 19. Reşo Akın, 22. İbrahim Has, 36. Ferhat Çoban, 53. Maksut Birben, 55. Ethem Ercan Pülgir, 67. Murathan Buruş, 93. Ömer Faruk Ermeç, 94. Mustafa Emre Can, 99. Mehmet Fuat Gölbaşı
Yedekler
13. Süleyman Enes Özer, 6. Enes Keskin, 10. Alpay Cin, 20. Mustafa Pınar, 30. Onur Okan, 37. Fatih Cin, 72. Emrullah Sayar
Teknik Sorumlu
Şenol Demir
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|11
|9
|1
|1
|15
|4
|28
|11
|2
|1928 Bucaspor
|11
|8
|1
|2
|22
|8
|25
|14
|3
|Fatsa Belediyespor
|11
|6
|2
|3
|11
|8
|20
|3
|4
|Edirnespor
|11
|6
|1
|4
|17
|14
|19
|3
|5
|Ofspor
|10
|5
|3
|2
|17
|13
|18
|4
|6
|Arnavutköy Belediye
|10
|5
|2
|3
|10
|8
|17
|2
|7
|Artvin Hopaspor
|11
|5
|1
|5
|18
|22
|16
|-4
|8
|Yeşilyurt Belediyespor
|11
|4
|2
|5
|13
|10
|14
|3
|9
|Belediye Derincespor
|11
|3
|5
|3
|11
|10
|14
|1
|10
|Nevşehir Belediyespor
|11
|4
|2
|5
|12
|12
|14
|0
|11
|Çankaya FK
|9
|4
|0
|5
|8
|10
|12
|-2
|12
|1877 Alemdağspor
|11
|3
|3
|5
|14
|20
|12
|-6
|13
|Payasspor
|11
|2
|3
|6
|13
|17
|9
|-4
|14
|Kızılcabölükspor
|11
|2
|3
|6
|13
|19
|9
|-6
|15
|Antalya Kemerspor
|11
|1
|4
|6
|10
|18
|7
|-8
|16
|Manisaspor
|11
|1
|3
|7
|7
|18
|6
|-11
Fikstür
|28.11.2020
|Antalya Kemerspor
|1-3
|Diyarbekirspor
|28.11.2020
|Yeşilyurt Belediyespor
|0-1
|1928 Bucaspor
|28.11.2020
|Ofspor
|3-1
|Payasspor
|28.11.2020
|Çankaya FK
|0-2
|Manisaspor
|28.11.2020
|Edirnespor
|2-1
|Belediye Derincespor
|28.11.2020
|Fatsa Belediyespor
|1-0
|Arnavutköy Belediye
|28.11.2020
|Kemerspor 2003
|Diyarbekirspor
|28.11.2020
|Kızılcabölükspor
|2-4
|1877 Alemdağspor
|28.11.2020
|Nevşehir Belediyespor
|4-1
|Artvin Hopaspor