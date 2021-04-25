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Antalya Kemerspor 2 - 1 Manisaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Antalya Kemerspor, Manisaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Antalya Kemerspor 2 - 1 Manisaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Antalya Kemerspor, Manisaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Antalya Kemerspor ve Manisaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Antalya Kemerspor sahasında Manisaspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kemer İlçe - Antalya } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Antalya Kemerspor - Manisaspor maçı skoru ne oldu?

Antalya Kemerspor, Manisaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Antalya Kemerspor -Manisaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Kemer İlçe - Antalya

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

Antalya Kemerspor Manisaspor Maçının Hakemleri 
Mikail Cihangir(hakem), Emre Demirel(1. Yardımcı Hakem), Samet Kaya(2. Yardımcı Hakem), İsmail Güzel(dördüncü Hakem)

ANTALYA KEMERSPORAntalya Kemerspor

Antalya Kemerspor İlk 11
99. Mehmet Mert İslah, 8. Mert Çölgeçen, 9. Cem Ünal, 12. Rıdvan Okuş, 19. Evren Horozal, 38. Seyit Mehmet Söğüt, 47. Uğur Okan Aslan, 60. Mustafa Hakkı Peker, 65. Ramazan Övüç, 66. Sertan İrkilmez, 71. Yusuf Kerçin

Yedekler
98. Muhammed Geylani Özturan, 26. Akın Zeyrek, 33. Mustafa Göktuğ Aras, 44. Osman Can Çötür, 67. İbrahim Aksu, 81. İbrahim Kıraç Gündüz

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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MANİSASPORManisaspor

Manisaspor İlk 11
1. Muhammed Eren Yılmaz, 8. Çağrı Gülcü, 15. Çağrı Buğra Dişsiz, 26. Adnan Demir, 30. Oğuzhan Palaz, 34. Ertuğrul Arıcan, 44. Kürşat Ülük, 49. Aykut Yüce, 72. Enes Ateş, 80. Hüseyin Sevinç, 99. Eray Göl

Yedekler
31. Mehmet Caner Ersoy, 4. Muammer Umut Kezgin, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 7. Kaan Aşnaz, 66. Eren Akdemir, 77. Berkay Tekin, 98. Gürkan Sefil

Teknik Sorumlu
Tansu Yanık

Goller
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Kartlar
{awayCard}

Oyundan Çıkanlar
{awayOut}

Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Diyarbekirspor29207243186725
21928 Bucaspor29197355186437
3Yeşilyurt Belediyespor29165849275322
4Ofspor291311541305011
5Arnavutköy Belediye29138840294711
6Edirnespor2912893431443
7Belediye Derincespor29101093829409
8Fatsa Belediyespor2910811223038-8
9Kızılcabölükspor29910103432372
10Artvin Hopaspor299911404436-4
11Nevşehir Belediyespor2997133029341
121877 Alemdağspor299515374832-11
13Çankaya FK299416264731-21
14Antalya Kemerspor297616274727-20
15Payasspor295816295323-24
16Manisaspor291919215412-33

Fikstür

25.04.2021Payasspor1-5Kızılcabölükspor
25.04.2021Çankaya FK3-1Artvin Hopaspor
25.04.2021Antalya Kemerspor2-1Manisaspor
25.04.2021Diyarbekirspor2-1Belediye Derincespor
25.04.2021Edirnespor1-01928 Bucaspor
25.04.2021Fatsa Belediyespor0-21877 Alemdağspor
25.04.2021Kemerspor 2003 Manisaspor
25.04.2021Ofspor0-0Arnavutköy Belediye
25.04.2021Yeşilyurt Belediyespor2-3Nevşehir Belediyespor
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