Antalya Kemerspor 2 - 1 Manisaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Antalya Kemerspor, Manisaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Antalya Kemerspor, Manisaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Antalya Kemerspor ve Manisaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Antalya Kemerspor sahasında Manisaspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kemer İlçe - Antalya } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Antalya Kemerspor - Manisaspor maçı skoru ne oldu?
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Antalya Kemerspor -Manisaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Kemer İlçe - Antalya
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
Antalya Kemerspor Manisaspor Maçının Hakemleri
Mikail Cihangir(hakem), Emre Demirel(1. Yardımcı Hakem), Samet Kaya(2. Yardımcı Hakem), İsmail Güzel(dördüncü Hakem)
Antalya Kemerspor İlk 11
99. Mehmet Mert İslah, 8. Mert Çölgeçen, 9. Cem Ünal, 12. Rıdvan Okuş, 19. Evren Horozal, 38. Seyit Mehmet Söğüt, 47. Uğur Okan Aslan, 60. Mustafa Hakkı Peker, 65. Ramazan Övüç, 66. Sertan İrkilmez, 71. Yusuf Kerçin
Yedekler
98. Muhammed Geylani Özturan, 26. Akın Zeyrek, 33. Mustafa Göktuğ Aras, 44. Osman Can Çötür, 67. İbrahim Aksu, 81. İbrahim Kıraç Gündüz
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Manisaspor İlk 11
1. Muhammed Eren Yılmaz, 8. Çağrı Gülcü, 15. Çağrı Buğra Dişsiz, 26. Adnan Demir, 30. Oğuzhan Palaz, 34. Ertuğrul Arıcan, 44. Kürşat Ülük, 49. Aykut Yüce, 72. Enes Ateş, 80. Hüseyin Sevinç, 99. Eray Göl
Yedekler
31. Mehmet Caner Ersoy, 4. Muammer Umut Kezgin, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 7. Kaan Aşnaz, 66. Eren Akdemir, 77. Berkay Tekin, 98. Gürkan Sefil
Teknik Sorumlu
Tansu Yanık
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Diyarbekirspor
|29
|20
|7
|2
|43
|18
|67
|25
|2
|1928 Bucaspor
|29
|19
|7
|3
|55
|18
|64
|37
|3
|Yeşilyurt Belediyespor
|29
|16
|5
|8
|49
|27
|53
|22
|4
|Ofspor
|29
|13
|11
|5
|41
|30
|50
|11
|5
|Arnavutköy Belediye
|29
|13
|8
|8
|40
|29
|47
|11
|6
|Edirnespor
|29
|12
|8
|9
|34
|31
|44
|3
|7
|Belediye Derincespor
|29
|10
|10
|9
|38
|29
|40
|9
|8
|Fatsa Belediyespor
|29
|10
|8
|11
|22
|30
|38
|-8
|9
|Kızılcabölükspor
|29
|9
|10
|10
|34
|32
|37
|2
|10
|Artvin Hopaspor
|29
|9
|9
|11
|40
|44
|36
|-4
|11
|Nevşehir Belediyespor
|29
|9
|7
|13
|30
|29
|34
|1
|12
|1877 Alemdağspor
|29
|9
|5
|15
|37
|48
|32
|-11
|13
|Çankaya FK
|29
|9
|4
|16
|26
|47
|31
|-21
|14
|Antalya Kemerspor
|29
|7
|6
|16
|27
|47
|27
|-20
|15
|Payasspor
|29
|5
|8
|16
|29
|53
|23
|-24
|16
|Manisaspor
|29
|1
|9
|19
|21
|54
|12
|-33
Fikstür
|25.04.2021
|Payasspor
|1-5
|Kızılcabölükspor
|25.04.2021
|Çankaya FK
|3-1
|Artvin Hopaspor
|25.04.2021
|Antalya Kemerspor
|2-1
|Manisaspor
|25.04.2021
|Diyarbekirspor
|2-1
|Belediye Derincespor
|25.04.2021
|Edirnespor
|1-0
|1928 Bucaspor
|25.04.2021
|Fatsa Belediyespor
|0-2
|1877 Alemdağspor
|25.04.2021
|Kemerspor 2003
|Manisaspor
|25.04.2021
|Ofspor
|0-0
|Arnavutköy Belediye
|25.04.2021
|Yeşilyurt Belediyespor
|2-3
|Nevşehir Belediyespor