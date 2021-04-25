Antalya Kemerspor 2 - 1 Manisaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 1. Grup 29. hafta maçında Antalya Kemerspor, Manisaspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Antalya Kemerspor ve Manisaspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 1. Grup'da 29. hafta maçında Antalya Kemerspor sahasında Manisaspor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Kemer İlçe - Antalya } stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Antalya Kemerspor - Manisaspor maçı skoru ne oldu? Antalya Kemerspor, Manisaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Antalya Kemerspor -Manisaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Kemer İlçe - Antalya



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



Antalya Kemerspor Manisaspor Maçının Hakemleri

Mikail Cihangir(hakem), Emre Demirel(1. Yardımcı Hakem), Samet Kaya(2. Yardımcı Hakem), İsmail Güzel(dördüncü Hakem)

Antalya Kemerspor

Antalya Kemerspor İlk 11

99. Mehmet Mert İslah, 8. Mert Çölgeçen, 9. Cem Ünal, 12. Rıdvan Okuş, 19. Evren Horozal, 38. Seyit Mehmet Söğüt, 47. Uğur Okan Aslan, 60. Mustafa Hakkı Peker, 65. Ramazan Övüç, 66. Sertan İrkilmez, 71. Yusuf Kerçin



Yedekler

98. Muhammed Geylani Özturan, 26. Akın Zeyrek, 33. Mustafa Göktuğ Aras, 44. Osman Can Çötür, 67. İbrahim Aksu, 81. İbrahim Kıraç Gündüz



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Manisaspor

Manisaspor İlk 11

1. Muhammed Eren Yılmaz, 8. Çağrı Gülcü, 15. Çağrı Buğra Dişsiz, 26. Adnan Demir, 30. Oğuzhan Palaz, 34. Ertuğrul Arıcan, 44. Kürşat Ülük, 49. Aykut Yüce, 72. Enes Ateş, 80. Hüseyin Sevinç, 99. Eray Göl



Yedekler

31. Mehmet Caner Ersoy, 4. Muammer Umut Kezgin, 5. Halil İbrahim Yazğılı, 7. Kaan Aşnaz, 66. Eren Akdemir, 77. Berkay Tekin, 98. Gürkan Sefil



Teknik Sorumlu

Tansu Yanık



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Diyarbekirspor 29 20 7 2 43 18 67 25 2 1928 Bucaspor 29 19 7 3 55 18 64 37 3 Yeşilyurt Belediyespor 29 16 5 8 49 27 53 22 4 Ofspor 29 13 11 5 41 30 50 11 5 Arnavutköy Belediye 29 13 8 8 40 29 47 11 6 Edirnespor 29 12 8 9 34 31 44 3 7 Belediye Derincespor 29 10 10 9 38 29 40 9 8 Fatsa Belediyespor 29 10 8 11 22 30 38 -8 9 Kızılcabölükspor 29 9 10 10 34 32 37 2 10 Artvin Hopaspor 29 9 9 11 40 44 36 -4 11 Nevşehir Belediyespor 29 9 7 13 30 29 34 1 12 1877 Alemdağspor 29 9 5 15 37 48 32 -11 13 Çankaya FK 29 9 4 16 26 47 31 -21 14 Antalya Kemerspor 29 7 6 16 27 47 27 -20 15 Payasspor 29 5 8 16 29 53 23 -24 16 Manisaspor 29 1 9 19 21 54 12 -33

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