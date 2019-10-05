Antalya Kent Müzesi, Cumhuriyet Bayramı öncesi açılacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, ilk tamamlanacak projeler arasında gösterdiği Kent Müzesi Kompleksi'nde çalışmalar yeniden başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Böcek, proje kapsamında eski stadyum yerine yapılan park alanının Cumhuriyet Bayramı öncesinde açılması için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Seçimlerden önce çalışmaları duran Antalya Kent Müzesi Projesi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla tekrar başladı. Böcek, yıkılan stadyum alanını kaplayan Kent Müzesi Kompleksi'ndeki çalışmaları inceledi. Projenin Antalya için son derece önemli olduğunun altını çizen Böcek, "Cumhuriyet bayramından önce burayı bütün halkımızın hizmetine açacağız" dedi.

"Son hızıyla da devam ediyor"

Yüklenici firma sahibinden çalışmalar hakkında bilgi alan Böcek, göreve gelir gelmez bu önemli projenin gerçekleşmesi için toplantılar yaptıklarını belirterek, "Aslında 2017 yılında ihalesi yapılan bir yerdi. Zaman zaman belediyemizin bütçe sorunları dolayısıyla biraz haklı olarak yüklenici firma işi bırakmayı bile düşündü. Ancak biz görüşmelerimizde siz bırakmayın, merak etmeyin hep birlikte güzel şeyler yapacağız dedik. Sağ olsunlar onlar da bizi kırmadı. Çalışmalar yeniden başladı ve son hızıyla da devam ediyor" dedi.

"Halkımız için bir yaşam alanı oluşturacağız"

Alanı bir an önce Antalya'ya kazandırmak için yoğun bir çalışmanın sürdüğünü ifade eden Böcek, "Cumhuriyet bayramından önce burayı bütün halkımızın hizmetine açacağız. Burada halkımız için bir yaşam alanı oluşturacağız. Devlette devamlılık esastır. Antalya'mızın talebi, isteği doğrultusunda halkımızın, şehrimizin yararına olacağını düşündüğümüz bütün projeleri burada bu örneği yaşadığımız gibi tamamlayacağız. Nekropol alanı ve Doğu Garajı Projesi de oradaki esnafımızın ve halkımızın çoktandır beklediği, bizim de bitirme gayretinde olduğumuz bir yer. Burayı da yılbaşında tamamlayacağız" diye konuştu.

Altınportakal'da açık hava gösterimleri

Kent Müzesi Kompleksi'nin ilk etabında yıkılan eski stadyum yerine yapılan park alanı Cumhuriyet Bayramı öncesinde 26 Ekim'de başlayacak Altın Portakal Film Festivali'ne yetiştirilecek. Altın Portakal Film Festivali kapsamında açık havada yapılacak film gösterimlerinin bir adresinin de burası olması planlanıyor. Alandaki bin kişilik nostaljik tribünün önüne ekran kurularak ve film gösterimleri yapılacak.

Süreç tamamlanacak

Kent Müzesi Projesi kapsamında 6 müze yer alıyor. Bu 6 müzeden bir tanesi eski spor salonunun olduğu alanda yer alacak ancak burası şu an beklemede. Yerin mülkiyeti ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile yazışmalar devam ediyor. 2002'den beri başlayan bir süreçte projenin üçte ikilik kısmının bir ay sonra, geri kalan kısmının da Mart ayı civarında tamamlanmasını öngörülüyor.

Kaynak: İHA