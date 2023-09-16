Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!

Antalya'nın Kepez ilçesinde imar değişikliklerinin ardından iki yolun ortasında kalan camiler, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Camilerden birinin tahliyesi yapılırken, diğerinin ise kısa süre içinde yeni yerine taşınacağı bildirildi.

Kepez ilçesinde yer alan Güneş ve Hüsnü Karakaş Mahalleleri yıllar önce gecekondu mahallesi olarak kuruldu. Kısa sürede gelişen ve şehir içinde kalan iki mahallede imar değişiklikleri ve kentsel dönüşüm başladı.

Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde 1980'li yılların başında inşaa edilen Uhut Cami ve Güneş Mahallesi'nde 30 yıl önce ibadete açılan Halidiye Cami, yeni açılan güzergahlarla birlikte iki yolun ortasında kaldı. Uhut Cami'nin, kısa sürede önce yapımı tamamalanan yeni camiye taşınması tamamlandı. Güneş Kentsel Dönüşümün içinde kalan ve iki tarafından yol geçen Halidiye Cami'yi taşımak için ise hazırlıklara başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde aynı isimde yeni caminin inşaatına başlandı. İki yolun ortasında kalan camide ise ibadete devam ediliyor.

"Cami yolun ortasında"

Cami cemaatinden Fırat Balbozan, " Güneş Mahallesi'ndeki bu cami yaklaşık 30 yıl önce yapılmış. Kentsel dönüşümden dolayı cami yolun ortasında kaldığı için yeni bir caminin inşaatına başlandı. Burası yıkılacak. Allah yer yüzünü mescit kılmış her yerde namaz kılınabilir" dedi.

"Bu cami yıkılacak"

Caminin 28 yıl önce tamamlanarak ibadete açıldığını hatırlatan Abdülmuttalip Tuğal, " Mahalle ağırlıklı olarak gecekondudan oluşuyordu. Zamanla kentsel dönüşüm başladı. Binalar yükseldi yeni yollar açıldı cami de ortada kaldı. 1995 yılında hizmete açılmıştı. Yeni camimizde yapılıyor. İki yolun arasında kaldığı için bu camimize yıkılacak. Etrafı yol olduğu için buranın kalması ve yeni camiye taşınmamız lazım" diye konuştu.

Haberin Devamı

Mahalle sakinlerinden Zülfü Selvi, caminin genelde çok kalabalık olduğunu ifade ederek," Mahalleye yeni taşındım. Yeni camimizin inşaatı da başladı. Burası da yıkılacak"ifadelerine yer verdi.