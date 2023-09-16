Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!

Antalya'nın Kepez ilçesinde imar değişikliklerinin ardından iki yolun ortasında kalan camiler, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor.

YAYINLAMA
Google News
Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!

Antalya'nın Kepez ilçesinde imar değişikliklerinin ardından iki yolun ortasında kalan camiler, ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Camilerden birinin tahliyesi yapılırken, diğerinin ise kısa süre içinde yeni yerine taşınacağı bildirildi.

Kepez ilçesinde yer alan Güneş ve Hüsnü Karakaş Mahalleleri yıllar önce gecekondu mahallesi olarak kuruldu. Kısa sürede gelişen ve şehir içinde kalan iki mahallede imar değişiklikleri ve kentsel dönüşüm başladı.

Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde 1980'li yılların başında inşaa edilen Uhut Cami ve Güneş Mahallesi'nde 30 yıl önce ibadete açılan Halidiye Cami, yeni açılan güzergahlarla birlikte iki yolun ortasında kaldı. Uhut Cami'nin, kısa sürede önce yapımı tamamalanan yeni camiye taşınması tamamlandı. Güneş Kentsel Dönüşümün içinde kalan ve iki tarafından yol geçen Halidiye Cami'yi taşımak için ise hazırlıklara başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde aynı isimde yeni caminin inşaatına başlandı. İki yolun ortasında kalan camide ise ibadete devam ediliyor.

"Cami yolun ortasında"

Cami cemaatinden Fırat Balbozan, " Güneş Mahallesi'ndeki bu cami yaklaşık 30 yıl önce yapılmış. Kentsel dönüşümden dolayı cami yolun ortasında kaldığı için yeni bir caminin inşaatına başlandı. Burası yıkılacak. Allah yer yüzünü mescit kılmış her yerde namaz kılınabilir" dedi.

"Bu cami yıkılacak"

Caminin 28 yıl önce tamamlanarak ibadete açıldığını hatırlatan Abdülmuttalip Tuğal, " Mahalle ağırlıklı olarak gecekondudan oluşuyordu. Zamanla kentsel dönüşüm başladı. Binalar yükseldi yeni yollar açıldı cami de ortada kaldı. 1995 yılında hizmete açılmıştı. Yeni camimizde yapılıyor. İki yolun arasında kaldığı için bu camimize yıkılacak. Etrafı yol olduğu için buranın kalması ve yeni camiye taşınmamız lazım" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Zülfü Selvi, caminin genelde çok kalabalık olduğunu ifade ederek," Mahalleye yeni taşındım. Yeni camimizin inşaatı da başladı. Burası da yıkılacak"ifadelerine yer verdi.

Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!

Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!

Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!

Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!

Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!

Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Korkunç olay! THY uçağının iniş takımında yabancı uyruklu bir kişinin cesedi bulundu
Korkunç olay! THY uçağının iniş takımında yabancı uyruklu bir kişinin cesedi bulundu
Tokat'ta gizemli mezar! 100 yıldır yolun ortasında duruyor, kime ait olduğu bilinmiyor!
Tokat'ta gizemli mezar! 100 yıldır yolun ortasında duruyor, kime ait olduğu bilinmiyor!
Bir annenin feryadı, yetkililere seslendi! Tedavi olamazsa engelli kalma durumu var
Bir annenin feryadı, yetkililere seslendi! Tedavi olamazsa engelli kalma durumu var
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Nihat Hatipoğlu Bıçak altına yatıyor, sevenlerinde dua istedi, Nihat Hatipoğlu, ne ameliyatı olacak?
Son Haberler
Osmangazi Köprüsünde bir garip olay: Çok sayıda aracın lastikleri peş peşe patladı!
Osmangazi Köprüsünde bir garip olay: Çok sayıda aracın lastikleri peş peşe patladı!
Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!
Antalya Kepez'de 40 yıllık camiler yolun ortasında kaldı! Sebebine inanamayacaksınız!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye'nin yardım gemileri Libya'ya ulaştı!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Türkiye'nin yardım gemileri Libya'ya ulaştı!
E-5'te korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçakla kovaladı!
E-5'te korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçakla kovaladı!
Künefe kışın en çok aranan tatlılar arasında! Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi
Künefe kışın en çok aranan tatlılar arasında! Künefe nasıl yapılır? İşte künefe tarifi
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Aşık Veysel kimdir? Aşık Veysel Şatıroğlu’nun hayatı ve sözleri
Çok Okunanlar
Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurmuştu, dehşet görüntüler ortaya çıktı
Sahile başı, el ve ayakları olmayan kadın cesedi vurmuştu, dehşet görüntüler ortaya çıktı
Hatay'da Deprem yardımlarını stoklayıp satan 1 şahıs gözaltına alındı 4 kişi aranıyor
Hatay'da Deprem yardımlarını stoklayıp satan 1 şahıs gözaltına alındı 4 kişi aranıyor
Türkiye'den, ABD raporuna çok sert tepki: "Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir"
Türkiye'den, ABD raporuna çok sert tepki: "Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir"
E-5'te korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçakla kovaladı!
E-5'te korku dolu anlar! Tartıştığı motosiklet sürücüsünü bıçakla kovaladı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
112 yıllık hayatı boyunca hastaneye sadece 1 kez gitti
Yorumlananlar
Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Kaan Alkan, (Lucifer Michaelson) kimdir, gerçek adı ne? kaç yaşında, nereli? Neden gündem oldu?
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Özgür Özel CHP genel başkan adaylığını resmen ilan etti!
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Çocuk gelin skandalında yeni gelişme! Mehmet Emin Marangoz, tahliye edildi
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!