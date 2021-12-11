2022 asgari ücreti için kritik gün! İşçi ve işveren rakamlarını paylaştı! Asgari ücret ne kadar olacak?Antalya Kepez'de bariyerleri aşan kamyon karşı şeride geçti: 1 ölü, 4 yaralı11 Aralık 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıHolmiyum ne demek, TDK'ya göre Holmiyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atamalar11 Aralık 2021 Cumartesi hava durumu: Meteoroloji'den o iller için kötü haber! Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!Mabeyinci ne demek, TDK'ya göre Mabeyinci kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Günlük burç yorumları 11 Aralık 2021 Cumartesi | Oğlaklar kıpır kıpır ve enerjik olacaksınız!Müstakilen ne demek, TDK'ya göre Müstakilen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Akköy ne demek, TDK'ya göre Akköy kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Antalya Kepez'de bariyerleri aşan kamyon karşı şeride geçti: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya Kepez'de bariyerleri aşan kamyon karşı şeride geçti: 1 ölü, 4 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde sürücüsünün kontrol hakimiyetini kaybettiği kamyon karşı şeride geçerek 4 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.

Antalya Kepez'de bariyerleri aşan kamyon karşı şeride geçti: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Gazi Bulvarı Karayolları kavşağında meydana geldi. Yusuf Karali idaresindeki 34 AFL 090 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek  07 AGG 074 plakalı kamyon, 07 MIR 34, 07 ARR 540 ve 07 MYL 12 plakalı otomobillere çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Antalya Kepez'de bariyerleri aşan kamyon karşı şeride geçti: 1 ölü, 4 yaralı

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Ünal Uysal  hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi  yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

07 AGG 074 plakalı otomobildeki 20 günlük bebekle annesi, polis ekiplerince araçtan çıkarılarak kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Antalya Kepez'de bariyerleri aşan kamyon karşı şeride geçti: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza yerine gelen Uysal'ın yakınları gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan bulvar, yaklaşık üç saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT