Antalya Kepez'de bariyerleri aşan kamyon karşı şeride geçti: 1 ölü, 4 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza Gazi Bulvarı Karayolları kavşağında meydana geldi. Yusuf Karali idaresindeki 34 AFL 090 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 07 AGG 074 plakalı kamyon, 07 MIR 34, 07 ARR 540 ve 07 MYL 12 plakalı otomobillere çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Ünal Uysal hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

07 AGG 074 plakalı otomobildeki 20 günlük bebekle annesi, polis ekiplerince araçtan çıkarılarak kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza yerine gelen Uysal'ın yakınları gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan bulvar, yaklaşık üç saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.