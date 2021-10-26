Antalya konserleri 29 Ekim 2021 | 29 Ekim ücretsiz Antalya konserleri ve etkinlikleri 2021 | Kıraç, Antalyalılarla buluşuyor!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda neredeyse her ilin belediyesi çeşitli organizasyonlara imza atıyor. İnsanlar Cumhuriyet'in 98. yıl dönümünü kutlamak için farklı etkinliklerde bulunmak istiyor. Her sene olduğu gibi bu sene de bazı illerde sanatçılar severleriyle buluşacak. Antalya'da gerçekleştirilecek olan etkinlikleri vatandaşlar "Antalya konserleri 29 Ekim 2021 | 29 Ekim ücretsiz Antalya konserleri ve etkinlikleri 2021" konu başlıkları ile aratıyor. Haberimizde 29 Ekim'e özel Antalya'da düzenlenecek olan ücretsiz konserlere yer verdik.

ANTALYA KONSERLERİ 29 EKİM 2021 | 29 EKİM ÜCRETSİZ ANTALYA KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2021

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlıklarını vatandaşlara duyurdu. Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yılını, Solo Türk gösterisi, fener alayı ile Antalya, Alanya ve Kaş'ta Kıraç'ın vereceği konserlerle geçirecek.

KIRAÇ 3 GÜN ANTALYALILARLA OLACAK

Rock müziğinin dehası Kıraç, 28- 29 ve 30 Ekim tarihlerinde Antalya'da sevenleriyle buluşacak.

28 Ekim Perşembe akşamı / 20.30 / Alanya

29 Ekim Cuma akşamı / 20.30 / Antalya Cumhuriyet Meydanı

30 Ekim Pazar akşamı / 20.30 /Kaş Yat Limanı

Konserlerde ünlü Rock müziği sanatçısı Kıraç'a Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Korosu eşlik edecek.

SOLO TÜRK NEFES KESEN UÇUŞ GÖSTERİSİ

Cumhuriyetin 98’inci yıl kutlamaları kapsamında 29 Ekim Cuma günü saat 17.00’de Solo Türk, Konyaaltı Sahili’nde gösteri uçuşları gerçekleştirerek, vatandaşların heyecandan nefesini kesecek.

FENER ALAYI YÜRÜYÜŞÜ

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları saat 19.00’da Cumhuriyet Fener Alayı yürüyüşü ile devam edecek. Türk Bayrakları eşliğinde Konyaaltı Varyant’tan başlayacak olan fener alayı yürüyüşü Cumhuriyet Meydanı’nda sonlanacak.

ANTALYA BELEDİYESİ'NDEN MESAJ VAR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, konser ve etkinlikleri “Antalyamızın doğusunda, batısında ve merkezinde Kıraç konseriyle bayram coşkusunu yaşayacağız. 29 Ekim Cuma günü ise Solo Türk gösterisi, fener alayı yürüyüşü ile Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Cumhuriyet’i kutlayacağız. Alanya, Kaş ve Antalya’da gerçekleştireceğimiz Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına tüm halkımız davetlidir” cümleleriyle duyurarak, tüm halkı etkinliklere davet etti.

29 EKİM 1923'TE NE OLDU?

Osmanlı İmparatorluğu’nda, ikinci Meşrutiyetin ilanından altı yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı. 1914′te başlayan Birinci Dünya Savaşı’na dünyanın belli başlı devletleri katıldı. Dört yıl süren savaş sonunda bizimle birlikte olan devletler yenildi. Savaş kurallarına göre biz de yenilmiş sayıldık. Ülkemiz İngilizler, Yunanlılar, Fransızlar, İtalyanlar tarafından paylaşıldı. Ulusuna inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919′da Samsun’a geldi. Erzurum’da, Sivas’ta kongreler düzenledi. Mustafa Kemal Paşa “Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır.” diyordu.

Yurdun dört bir tarafından gelen ulus temsilcileri -milletvekilleri- 23 Nisan 1920 günü Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nde toplandı. Meclis, Mustafa Kemal Paşa’yı başkan seçti. Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde Büyük Millet Meclisi Ulusal Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Bir yandan efeler, dadaşlar, seymenler bulundukları yörede düşmana karşı koydular. Öte yandan düzenli ordular İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da savaştılar. Yurdumuz düşmanlardan kurtarıldı.

Tahtını, rahatını düşünen padişah, yenilen düşmanla birlikte yurdumuzdan kaçtı. İmzalanan Lozan Barış Antlaşması ile yeni bir devlet doğdu. Bu doğan devletin yönetim biçimi henüz belirlenmemişti. İkinci dönem Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923′te ilk toplantısını yaptı. 13 Ekim 1923′te Ankara Başkent oldu. Atatürk; düşmanın ülkeden atılıp sınırlarımızın belirlenmesinden sonra, çoktan beri tasarladığı cumhuriyetin ilanı üzerinde hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya’da yemeğe çağırdı. Onlara, “Yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz.” dedi.

29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan cumhuriyet önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verildi. Meclis önergeyi kabul etti. Böylece ülkemizde cumhuriyet yönetimi kuruldu. Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet’in ilanı yurtta sevinç ve coşku ile karşılandı. Cumhuriyet; yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Ulus temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz ulusundur. Cumhuriyet’i korumak, kollamak, yaşatmak her yurttaşın ödevidir.

29 EKİM NEDİR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta[2] kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 29 Ekimlerde stadyumlarda şenlikler yapılır, akşam ise geleneksel olarak fener alayları düzenlenir.

1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.