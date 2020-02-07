İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Antalya- Konya yolunda kar yağışı (2)
26 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
24 TEMMUZ 2019 GÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
25 TEMMUZ 2019 A101 İNDİRİMLERİ

Antalya- Konya yolunda kar yağışı (2)

Antalya'nın Akseki ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ulaşımı etkiledi.

Antalya- Konya yolunda kar yağışı (2)

OTOBÜS, UÇURUMA METRELER KALA DURDU

Antalya'nın Akseki ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ulaşımı etkiledi. Antalya- Konya yolunun Püser mevkisinde, kar yağışı nedeniyle Metro Turizm'e ait 34 BK 6806 plakalı yolcu otobüsü, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıktı. İçinde 50'ye yakın yolcunun bulunduğu otobüs, kayarken, uçuruma 2 metre kala durdu. Trafik işaret levhasına çarpan otobüsün şoför mahallinin camı kırıldı. Yolcular, panik yaşarken, otobüs tahliye edildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA

Google'da abone olun Google News

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT