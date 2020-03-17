Antalya-Konya yolunda kar yağışı ulaşımı aksattı

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde etkili olan kar yağışı, Antalya-Konya karayolunda ulaşımı aksattı. Bazı araçlar yolda kalırken, gece ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi.

İlçede dün öğleden sonra başlayan kar yağışı günün ilk ışıklarına kadar etkisini sürdürdü. Dün geceden beri yoğun olarak devam eden kar yağışı nedeniyle özellikle Antalya-Konya karayolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalar meydana geldi. Bazı araçlar yolda kalırken, gece ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 5 santime, yüksek kesimlerde ise 20 santime kadar ulaştı.

Sabah saatlerinde ise kar yağışı yerini güneşli ve soğuk havaya bıraktı. Ağır tonajlı araçların geçişine halen izin verilmezken, karayolları ekipleri yolda temizlik ve küreme çalışmalarını sürdürdü.

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Kaynak: DHA