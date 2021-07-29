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Antalya Manavgat yangını söndürüldü mü? Kontrol altına alındı mı, son dakika? Son durum ne ? Yangından fotoğraflar...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan yangın hala devam ediyor. Bu durum üzerine yangındaki son durum merak konusu oldu. Peki Antalya Manavgat yangını söndürüldü mü? Kontrol altına alındı mı, son dakika? Son durum ne ? İşte detaylar...

Antalya Manavgat yangını söndürüldü mü? Kontrol altına alındı mı, son dakika? Son durum ne ? Yangından fotoğraflar...

Türkiye, Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle zorlu günler geçiriyor. 28 Temmuz  Çarşamba günü saat 12.05'te başlayan yangın rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken 4 mahalle boşaltıldı. Bazı vatandaşlar ise dumandan etkilendi. Yangını söndürme çalışmaları belediye, bakanlık ve AFAD tarafından devam ederken vatandaşlar da son durumu merak ettikleri için Antalya Manavgat yangını söndürüldü mü? Kontrol altına alındı mı, son dakika? Son durum ne ? sorularına internet arama motorlarında yanıt arıyorlar. İşte detaylar... 

Antalya Manavgat yangını söndürüldü mü? Kontrol altına alındı mı, son dakika? Son durum ne ?

ANTALYA MANAVGAT YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ? KONTROL ALTINA ALINDI MI, SON DAKİKA?

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'te başlayan yangın henüz söndürülemedi. İtfaiye ekipleri zorlu şartlara rağmen yangınla mücadelesini sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamasına göre yangın kontrol altına alınsa da Akseki'de devam eden bir yangın olduğunu dile getirdi. 

Antalya Manavgat yangını söndürüldü mü? Kontrol altına alındı mı, son dakika? Son durum ne ?

ANTALYA MANAVGAT YANGINI SON DURUM NE ? 

Antalya'nın Akseki ilçesinde başlayan orman yangını Manavgat ilçesine sıçradı ve devam ediyor. İtfaiye ekipleri yangını kontrol etmek için çalışmalarını sürdürüyor. 

Bakan Pakdemirli,  Manavgat ilçesinde yaptığı açıklamada," Oymapınar Barajı'nda 10 kişinin mahsur kaldığı bilgisi var. Hayati tehlikeleri yok, restorancı oldukları tahmin ediliyor." dedi.

Bakan Pakdemirli sözlerinin devamında, Oymapınar Barajı'ndaki vatandaşlar için ambulans ve AFAD ekiplerinin yolda olduğunu ifade ederek bu vatandaşların tahliye edileceklerini söyledi. 

Bakan Pakdemirli, "Kepezbeleni boşaltırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir amcamız vefat etmiş durumda. Anonslara ve çağrılara uymamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Antalya Manavgat yangını söndürüldü mü? Kontrol altına alındı mı, son dakika? Son durum ne ?

AFAD'DAN YANGIN AÇIKLAMASI

AFAD, 28 Temmuz saat 18.05 itibariyle son durum hakkında şu açıklamayı yaptı:

"28 Temmuz 2021 tarihinde öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Yürütülmekte olan söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracı görev yapmaktadır.

SAKOM’dan alınan bilgiye göre yangından 51 vatandaşımız etkilenmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir.

Antalya Manavgat yangını söndürüldü mü? Kontrol altına alındı mı, son dakika? Son durum ne ?

Antalya AFAD Müdürlüğü’nden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz ve 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera, araç zarar görmüştür.

Tedbir amaçlı toplam 1.300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonu hazır hale getirilmiştir.

Gelişmeler AFAD tarafından takip edilmektedir."

Antalya Manavgat yangını söndürüldü mü? Kontrol altına alındı mı, son dakika? Son durum ne ? Antalya Manavgat yangını söndürüldü mü? Kontrol altına alındı mı, son dakika? Son durum ne ? Antalya Manavgat yangını söndürüldü mü? Kontrol altına alındı mı, son dakika? Son durum ne ?

Tayfun Altuntaş
Editör
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