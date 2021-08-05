Antalya Manavgat'taki orman yangını çıkaran belli oldu! 12 yaşındaki çocuk her şeyi itiraf etti! İşte ifadesi ve ormanı yakma nedeni

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz Çarşamba günü saat 12.05'de başlayan orman yangınlarının nedeninin araştırılması için Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki gün tutuklanan 16 yaşındaki C.Y.'nin ormanı yakan kişi olmadığı ortaya çıktı. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre yangını çıkaran kişinin gözaltına alınan 12 yaşındaki M.A.T. isimli çocuk olduğu belirlendi.

"ORMANI YAKMA PLANIM VARDI"

M.A.T. ifadesinde ormanı yaktığını itiraf ederken savcılıkta olayı anlattı. 28 Temmuz Çarşamba günü ablası ve kardeşiyle birlikte dayısına kahvaltıya gittiğini anlatan M.A.T., saat 13.00-14.00 sıralarında dışarıya çıktığını ifade ederek," Kafamda daha önceden annem ve babamın durumu nedeniyle ormanı yakma planım vardı. Mutfakta bulunan çekmeceden aldığım mavi renkli bir çakmak ile ormana gittim. Biz bu ormanda daha önceden hayvancılık yapmıştık. Bu sebeple ormanı biliyordum." dedi.

"TALİMAT ALMADAN KENDİ İSTEĞİM İLE YAKTIM"

M.A.T. ifadesinin devamında ormanda yerde bulduğu çalıları ve kurumuş otları topladığını ifade ederek, " Çember haline getirdim ve elimdeki çakmakla orayı ateşe verdim. Beş dakika kadar orada kaldım. Yangın büyüdü. Ben ormanın yakınlarındaki oduncunun bulunduğu yöne doğru gittim ama oduncuyu görmedim. Yangının istif halinde bulunan odunlara doğru ilerlediğini görünce yangının daha fazla büyümesini engellemeye çalıştım. Ancak başaramayınca koşarak hızlıca eve gittim. Ormanı hiç kimseden talimat almadan kendi istediğim ile yaktım. Bu konuda birileri bana tehditte bulunmadı veya yönlendirmesi olmadı. Ormanı yakmam konusunda kimse beni tehdit etmedi, aileme ya da bana zarar vereceklerini söylemediler. Çok pişmanım.” ifadelerini kullandı.

Savcılık sorgusunda M.A.T.'ye ormanı yakmasını C.Y.'nin istediği hatırlatıldı. İfadesinin doğru olmadığını kaydeden M..A.T. “C.Y.'yi ablam Y. ile bir dönem arkadaşlık yapmasından dolayı tanırım. Bu ormanın içinde C.'nin ablama sarıldığını ve öptüğünü gördüm. Ayrıca C. benim boğazımı sıkmıştı. Bu nedenden dolayı C.'nin ismini verdim. İfadem alındığı sırada korktuğum için kendimi korumak amacıyla böyle bir beyanda bulundum” dedi.

M.A.T. ancak 16 yaşındaki C.Y'nin daha önce kendisine Sarılar Mahallesi'ndeki ormanı daha önceden yaktığını söylediğini ifade etti.

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