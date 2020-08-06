DHA'nın haberine göre, Antalya Gömbe bölgesindeki Subaşı Yaylası ile Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki İkiz Göller Yaylası arasında kalan 2 bin 500 metre yüksekliğinde bir mağara mevcut. İki yayla arasındaki stabilize yoldan araçlardan inilerek, yaklaşık yarım saat süren dik bir yokuştan 700 metre civarında yürünerek mağaraya ulaşılabiliyor. Gruplar halinde çıkılan mağaranın 13 metre derinliği var. Kar almak için gelenler, yukarıdaki bir kayaya bağladıkları ipe tutunarak 4-5 metre aşağı iniyor. Aşağıdaki merdivenle yerin 13 metre altındaki kar kuyusuna iniliyor. Mağarada ise hava sıcaklığı eksi 3 derece civarında oluyor. İçi kar dolu mağaradan kar eksik olmuyor.

ÇUVALI 50 LİRADAN SATILIYOR

Testerelerle kesilen kar kütleleri çuvallara koyuluyor. Kar doldurulan çuvallar ağzı bağlanıp, aşağı sarkıtılan ipe bağlanıyor ve yukarıdakiler tarafından çekiliyor. Kesilen karlar yukarı çekildikten sonra aşağı inenler bir bir yukarı çıkıyor. Omuzlara alınan karlar, 700 metrelik yolculuğun ardından araçların bulunduğu yola indiriliyor.

Mağaradan çıkarılan karı mahallesine götürerek çevresindekilerle yiyen de kardan para kazanan da bulunuyor.. Birçok kişi, Gömbe Mahallesi'ndeki kafelere karın çuvalını 50 liradan satıyor. Dondurma ustaları kara, pekmez, tarçın, bal gibi tatlandırıcılar katıp geleneksel Gömbe karlamasına üretiyor. Gömbe'ye gelen birçok kişi, Gömbe karlaması yemeden bölgeden ayrılmıyor.

Mağarada kar kesenlerden Ahmet Seçme, "Sahillerde sıcaklık 40 derece. Gömbe Yaylası'ndaki kar kuyusunda sıcaklık eksi 3 derece. Millet sahillerde yanıyor. Biz kar kuyusunda donuyoruz. Mağaradan kar almak için Gömbe'den geldik. 13 metre derinliğindeki kar kuyusundan, çuvallarla kar çıkarıyoruz. Çıkardığımız karı, Gömbe merkeze indiriyoruz. Oradaki dondurmacılara satıyoruz. Şu an fiyat 50 TL. Çok ucuz bir fiyat. Biz bu işi Gömbe'de kar şerbeti geleneğinin devam etmesi için yapıyoruz" ifadelerini kullandı.