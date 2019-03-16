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Antalya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

ANTALYA merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

ANTALYA merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Antalya, Amasya, Ankara, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 5, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 1 personel olmak üzere 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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